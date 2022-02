Bonus matrimonio Lazio, 2.000 euro per chi si sposa: requisiti e scadenze

Nel Lazio arriva il “bonus matrimonio e unioni civili”. Grazie a questo bonus le coppie che hanno intenzione di sposarsi e unirsi civilmente potranno richiedere un aiuto economico dal valore massimo di 2.000 euro. Per sostenere i più giovani la Regione Lazio ha quindi deciso di stanziare 10 milioni di euro, che saranno spartiti alle coppie che hanno bisogno di un sostegno economico nell’organizzazione del giorno di festa o del viaggio di nozze.

L’iniziativa prende il nome di “Nel Lazio con Amore” e permette a coppie italiane e straniere che stanno per sposarsi o unirsi civilmente di ottenere un rimborso. Il bonus non sarà valido solamente per i matrimoni e le unioni civili del 2022, infatti il range di validità è spostato indietro 14 dicembre 2021 ed valido fino al 2023.

“Nel Lazio con Amore” non rappresenta solo un sostegno alle coppie, ma anche un moto per riaccendere i motori delle attività che organizzano matrimoni, feste e viaggi di nozze e unioni civili. Per tutto il settore, rimasto in stallo durante il periodo della pandemia, è già previsto un bonus a livello nazionale, al quale ora si aggiunge l’iniziativa della Regione Lazio.

Bonus matrimonio e unioni civili: fino a 2.000 euro per le coppie nel Lazio

La Regione Lazio ha deciso di fronteggiare gli effetti negativi della pandemia riavviando il settore dei matrimoni e delle unioni civili. Per sostenere il settore e le giovani coppie è stato così disposto uno stanziamento straordinario una tantum di 10 milioni di euro, che saranno ripartire in un massimo di 2.000 euro per coppia, italiana o straniera.

Nel bando si legge anche che “qualora le spese documentate siano inferiori a 2.000 euro, il contributo è pari all’importo delle spese stesse se ammissibili”. In caso siano superiori, ovviamente bisognerà scegliere quali rimborsi ottenere per un tetto massimo di 2 mila euro.

Bonus matrimonio e unioni civili: a chi è rivolto e quali spese sono rimborsabili

A chi è rivolto il bonus “Nel Lazio con Amore”? Il bonus è stato pensato per coppie italiane e straniere che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Le spese rimborsabili devono essere sostenute dal 14 dicembre 2021 e richieste entro il 31 gennaio 2023, pena l’esclusione.

Il contributo è erogato per rimborsare le spese inerenti all’evento del matrimonio o all’unione civile tra:

acquisto di bomboniere;

noleggio auto da cerimonia;

acquisto abito e accessori da cerimonia (sposo o sposa);

addobbo floreale;

servizi di catering e ristorazione (massimo 700,00 euro);

servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, quali acconciatura e trucco;

viaggio di nozze (massimo 700,00 euro);

affitto sale e location per cerimonia e banchetto;

per cerimonia e banchetto; servizi di riprese video e book fotografico; j. servizi di animazione, intrattenimento, spettacolo;

servizio di wedding planner;

acquisto fedi nuziali;

stampa delle partecipazioni.

Di questa lista di possibili spese rimborsabili si può scegliere un massimo di 5 punti, con relativi documenti di spesa (nel quale deve risultare l’acquisto nella Regione Lazio) da presentare entro il 31 gennaio 2023 da un solo membro della coppia.

Attenzione: ogni spesa per la quale si vuole richiede il rimborso non può essere effettuata tramite e-commerce e deve essere dimostrabile tramite scontrino, ricevuta o fattura.

Bonus matrimonio e unioni civili: come richiederlo

Per richiedere il bonus, fino a esaurimento fondi, sarà necessario compilare e inviare la domanda a nome di un membro della coppia entro il 31 gennaio 2023. Si può inviare la domanda tramite lo sportello telematico disponibile al sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore attivo dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 o fino a esaurimento risorse.

Attenzione: dopo aver inviato la domanda e ricevuto il numero di protocollo non sarà più possibile modificare la richiesta.