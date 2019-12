Bollo auto gratis: per chi e dove

Bollo auto gratis, chi ne ha diritto? Sono molti gli automobilisti interessati alle esenzioni sul bollo auto per il 2020, che si chiedono se sia possibile evitare di pagare l’odiosa tassa sulle auto e moto.

Le esenzioni e le riduzioni sul bollo auto variano in Italia, dove ogni Regione ha disposizioni diverse in merito al bollo auto gratis. L’imposta è infatti prevista per i veicoli con meno di 30 anni, ma non obbligatoriamente per tutti.

Alcune macchine e moto hanno il bollo auto gratis, permettendo ai conducenti di non versare (o pagare parzialmente) l’onere dovuto per la tassa.

In questo articolo vediamo come funzionano le esenzioni in tutta Italia e a livello regionale: ecco per chi è gratis il bollo auto.

Bollo auto gratis: chi ne ha diritto?

Chi ha diritto al bollo auto gratis in Italia? In ogni Regione le persone esentate sempre dal pagamento della tassa sulle automobili e moto sono:

persone con disabilità dichiarata grave ai sensi della legge 104/92, per una sola auto di cilindrata non superiore a 2000 cc (per benzina, gpl, metano) o a 2800 cc (diesel) intestata o alla persona disabile o al soggetto che se ne fa fiscalmente carico;

chi ha un veicolo storico ultratrentennale non a uso professionale o registrato presso l'ASI, FMI, Storico Fiat, Lancia e Alfa Romeo.

Inoltre hanno diritto al bollo auto gratis:

vetture del Segretario generale e del Presidente della Repubblica ;

; vetture dei corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile;

civili e militari dello Stato e della Protezione civile; vetture dello Stato, delle Province, delle Regioni, dei Comuni per la protezione civile ;

; vetture degli agenti consolari e diplomatici iscritti in Italia;

iscritti in Italia; vetture bus per il trasporto pubblico ;

; vetture per il soccorso e assistenza ai malati ;

; vetture addette al carico, alla compattazione e allo scarico dei rifiuti ;

; vetture adibite allo spurgo dei pozzi neri ;

; vetture con motore ausiliario.

Bollo auto gratis per Regioni

Ecco l’elenco di tutte le esenzioni per le varie Regioni d’Italia:

Bollo auto gratis in Valle D’Aosta per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli e autocarri fino a 3,5 tonnellate, a idrogeno e ibridi dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli intestati ad Onlus costituite da almeno tre anni.

Bollo auto gratis in Piemonte per:

veicoli senza conversione, elettrici o a gas metano o gpl;

veicoli a doppia alimentazione benzina e metano o benzina e gpl con dispositivo dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli con conversione ad elettrici o a gas metano o gpl dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli ibridi a doppia alimentazione benzina/elettrica dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli appartenenti a organizzazioni di volontariato registrate quali: cooperative sociali, istituti pubblici di servizio e assistenza alla persona, aziende pubbliche di beneficenza;

veicoli Euro 6 con potenza inferiore ai 100kW per tre anni dall’acquisto.

Bollo auto gratis in Liguria per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli ibridi data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli a doppia alimentazione benzina e metano o benzina e gpl usciti con dispositivo installato dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis in Lombardia per:

veicoli elettrici, a idrogeno o alimentati solo a gas;

veicoli Euro 5 o 6 a benzina, ibridi o bifuel di cilindrata inferiore a 2000 cc per tre anni dall’acquisto.

Bollo auto gratis in Veneto per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli ibridi e a doppia alimentazione a benzina e idrogeno dalla data di immatricolazione per i primi 3 anni.

Bollo auto gratis in provincia di Trento per:

veicoli elettrici e a idrogeno dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli bifuel a metano e benzina, gpl e benzina, elettrico e benzina con doppia alimentazione dall’origine, dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis in provincia di Bolzano per:

veicoli elettrici e a idrogeno dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli con a idrogeno, gas metano, gpl dalla data di immatricolazione per i primi 3 anni;

veicoli ibridi elettrici e termici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis in Friuli Venezia Giulia per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis in Emilia Romagna per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis in Toscana per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis in Umbria per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis nelle Marche per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli con alimentazione ibrida benzina e elettrica o gasolio e elettrica, benzina e idrogeno o termica immatricolati dal 2017, 2018 e 2019 per i primi 6 anni.

Bollo auto gratis nel Lazio per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina e elettrica o con alimentazione benzina e idrogeno per 3 anni.

Bollo auto gratis in Abruzzo per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina e elettrica o con alimentazione benzina e idrogeno per 3 anni.

Bollo auto gratis in Molise per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis in Campania per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina e elettrica o con alimentazione benzina e idrogeno per 3 anni.

Bollo auto gratis in Puglia per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli nuovi solo a gpl o metano o a doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano dalla data di immatricolazione per i primi 6 anni.

Bollo auto gratis in Basilicata per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli nuovi solo a gpl o metano o a doppia alimentazione benzina/gpl o benzina/metano dalla data di immatricolazione per i primi 6 anni;

veicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina e elettrica o gasolio e elettrica o con alimentazione benzina e idrogeno per 5 anni.

Bollo auto gratis in Calabria per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

Bollo auto gratis in Sicilia per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni;

veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021 con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno per i primi 3 anni.

Bollo auto gratis in Sardegna per:

veicoli elettrici dalla data di immatricolazione per i primi 5 anni.

