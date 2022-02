Disastro Biden: crolla nei sondaggi e rischia di perdere il controllo del Senato

Joe Biden è in crisi e non sembrerebbe intravedersi luce in fondo al tunnel in cui è piombata la sua amministrazione. A poco più di un anno dal suo insediamento alla Casa Bianca, il futuro del Presidente degli Stati Uniti appare plumbeo.

A fotografare questo pessimo momento per Sleepy Joe, soprannome questo affibbiato da Donald Trump nel corso della campagna elettorale delle ultimi elezioni, sono i diversi sondaggi che lo vedono da mesi in grande difficoltà.

Per il sito Real Clear Politics, che in maniera costante monitora il grado di approvazione dell’operato di un Presidente facendo la media dei vari sondaggi realizzati, in questo momento sarebbero più gli americani scontenti che quelli contenti del lavoro svolto da Biden.

Real Clear Politics Indice approvazione Biden febbraio 2022

Fonte Real Clear Politics

Se pensiamo che a gennaio 2021 quando Joe Biden ha giurato subentrando a Donald Trump alla Casa Bianca, il tasso di approvazione verso di lui era del 55% mentre ora è sceso al 40%, si può avere la dimensione del crollo che ci sarebbe stato in un solo anno.

Sondaggi horror per Biden

I motivi di questi sondaggi da incubo per Joe Biden sono diversi, con il Presidente degli Stati Uniti che starebbe pagando anche il pessimo momento della sua vice Kamala Harris che, in questi pochi mesi, è riuscita nella non facile impresa di scontentare tutti, Democratici e Repubblicani.

Il malcontento verso l’amministrazione Biden infatti sarebbe sostanzialmente trasversale, con le poco incisive misure messe in campo dalla Casa Bianca sul fronte ambientale che avrebbero scontentato la parte più a sinistra dell’elettorato dem.

Poi c’è la questione Covid, con la somministrazione dei vaccini che non è mai del tutto decollata tanto che al momento soltanto il 64% della popolazione americana ha completato il proprio ciclo vaccinale, tanto che Omicron nelle scorse settimane ha generato nuovi record di contagi e picchi di ricoveri.

Ma i tasti più dolenti sono altri: l’ordine pubblico con i reati in aumento in tutti gli States e soprattutto l’economia, con la forte inflazione che di fatto sta cancellando tutti i benefici generati dall’aumento dei salari.

Non bisogna poi dimenticare tutte le polemiche derivanti dalla gestione della politica internazionale, dalla figuraccia fatta in Afghanistan fino alla recente crisi in Ucraina.

Tutte queste difficoltà si riflettono nei sondaggi in vista del Midterm election di inizio novembre, quando Oltreoceano si andrà a rinnovare buona parte di un Congresso al momento in mano per un soffia ai Democratici.

Real Clear Politics Sondaggio Midterm election proiezione Senato

Fonte Real Clear Politics

Come si può vedere, al Senato dove i Democratici possono contare su un solo voto di vantaggio tanto che diverse volte sono andati sotto negli ultimi tempi, per i sondaggi i Repubblicani al momento sarebbero avanti.

Saranno decisivi quei sette seggi indicati come contesi, con Joe Biden che rischierebbe seriamente di passare gli ultimi due anni del suo mandato senza avere più il controllo del Congresso.