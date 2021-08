Attacco hacker Regione Lazio: chi continua a rimetterci

Il sito di Regione Lazio dovrebbe avere ripreso la sua normale attività. Eppure, continuano a comparire diverse segnalazioni su vari gruppi Facebook in merito a testimonianze di continui disservizi.

La Regione Lazio rassicura che gli strascichi dell’attacco hacker avvenuto il 2 agosto al sito corrispondente sono in realtà stati smaltiti e che le problematiche vanno ricondotte in toto al sistema nazionale.

Tuttavia, i disservizi ci sono e molte persone riscontrano disagi non solo per quanto riguarda l’ottenimento del green pass, ma anche per altri servizi: ecco chi continua a rimetterci.

“Non riesco ad avere il green pass”

Il sito di Regione Lazio, dopo l’attacco hacker, sta chiaramente continuando a dare problemi. Infatti, già solo per quanto riguarda il green pass, le esperienze per la richiesta sono le più disparate e possono essere ritrovate nei post di Facebook.

C’è chi, ad esempio, ha fatto la seconda dose e ha ricevuto il codice Authcode per poter scaricare la certificazione, ma il QR Code non risulta in alcuni casi valido. Ancora, c’è chi deve scontrarsi con la mancata registrazione e con nessuna risposta da parte dei servizi di aiuto per le problematiche inerenti.

C’è anche chi lamenta di non essere ancora riuscito a scaricare il green pass dopo aver fatto il richiamo del vaccino a giugno e, quindi, ormai da parecchio tempo. Tra l’altro, abbondano le segnalazioni che rimangono però senza risposta e senza alcuna risoluzione, almeno per il momento.

La risposta di Regione Lazio al disservizio

In realtà, la Regione Lazio non ha la competenza per poter rilasciare il green pass, prerogativa che ad oggi rimane in esclusiva del Governo tramite apposita piattaforma app Io o Immuni.

Il compito che spetta alla Regione Lazio è quello di inviare al sistema nazionale i dati delle persone che hanno ricevuto le dosi di vaccino e, in tal senso, l’attacco hacker che ha colpito i sistemi informatici durante l’inizio di agosto ha inevitabilmente causato ritardi.

Per una settimana l’intero apparato telematico è rimasto bloccato e ciò ha comportato pesanti ripercussioni, nonostante il lavoro dei tecnici operativi, sulla prenotazione dei vaccini, sull’erogazione della certificazione verde per il Covid-19 e non solo. Il disservizio, ha causato l’accumularsi di ritardi che comportano a loro volta ulteriori problemi per gli utenti che devono usufruire di servizi a livello regionale.

Altri disservizi di Regione Lazio per l’attacco hacker

Non solo chi deve ottenere il green pass sta continuando ad avere problemi, ma anche chi necessita di servizi diversi dalla certificazione verde. I disagi stanno essendo molti e, per di più, non si sa per certo quanto potranno durare, considerando anche che più si ritarda a ripristinare le funzioni, più sarà difficile smaltire le liste d’attesa.

Alcuni medici di famiglia hanno di recente stilato una lettera per informare i pazienti che non riescono ad accedere con le loro credenziali al portale della Regione poiché ancora non sono state ripristinate le credenziali per tale funzione. Ciò implica un disservizio per medici e pazienti anche al di là dell’ottenimento della certificazione verde per il Covid-19.

Inoltre, pare che anche alcune funzioni della sezione dedicata ai centri per l’impiego stia ancora avendo problemi e che i cittadini siano impossibilitati ad accedervi, con non poche problematicità per chi necessita dei servizi per il lavoro o per chi ha urgenza di accedere al centro per l’impiego online.