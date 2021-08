Sito regione Lazio prenotazione vaccini non funziona: che sta succedendo?

Il sito web della Regione Lazio e quello per la prenotazione dei vaccini al momento non funzionano. In merito, la Regione Lazio ha annunciato su Twitter quali sono i problemi legati a questo temporaneo disagio informatico che sta prendendo piede sul portale.

Vediamo i dettagli sul perché il sito della Regione Lazio non funziona, cosa sta succedendo, quali soluzioni si stanno prendendo in merito e quanto dureranno i disagi per tutti quei cittadini che vogliono prenotare online la vaccinazione.

Perché il sito Regione Lazio prenotazione vaccini non funziona

Il sito web della Regione Lazio e quello per la prenotazione dei vaccini non funzionano perché è in corso un attacco hacker al ced regionale. L’attacco hacker ha fatto in modo che tutti i portali, compreso quello Salute Lazio della rete vaccinale, si bloccassero. Infatti, compaiono disattivati.

Questo sta creando non pochi disagi alla campagna vaccinale della Regione Lazio, o almeno, alla prenotazione per i cittadini. L’attacco hacker è in corso da questa notte, come ha detto in una dichiarazione il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Cosa sta facendo Regione Lazio per risolvere il problema

La Regione Lazio si è già mobilitata con gli addetti alla sicurezza informatica ed anche esperti esterni non solo per risolvere il problema, ma anche per provare a risalire all’origine di un tale attacco al servizio pubblico. Si tratta invero di un grande disagio che si spera venga risolto nel più breve tempo possibile.

L’attacco - stando alle dichiarazioni del Presidente della Regione Lazio - è stato molto pesante: un fatto gravissimo che va a nuocere non solo all’istituzione, ma anche a tutti i cittadini che vogliono prenotare il vaccino contro il Covid-19.

Quanto dureranno i disagi sul sito web

È difficile stabilire con chiarezza quanto durerà il disagio per tutti i cittadini che hanno necessità urgente di accedere al sito di Regione Lazio e, in particolare, ai servizi dedicati alla salute di tutti gli italiani. Nonostante questo, si sta lavorando in maniera tempestiva per risolvere il problema. Anche se molti esperti sono al lavoro, non si sa quando precisamente il servizio tornerà ad essere attivo. La speranza è di ripristinare tutto in pochissimo tempo.

Nicola Zingaretti si è scusato con tutti i fruitori del servizio per gli inevitabili disservizi in corso. L’attacco è stato anche segnalato alle Autorità competenti e il Presidente della Regione Lazio ha colto l’occasione per ringraziare l’impegno di tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro ininterrottamente per difendere la centrale e tornare a prestare servizi per la popolazione.

L’intervento della polizia postale e le indagini in corso

Il primo obiettivo è ripristinare il servizio, mentre il secondo è interrogarsi sul perché di un tale atto contro la vaccinazione e Regione Lazio. I PM potrebbero procedere in virtù dell’accesso abusivo a piattaforma informatica e l’obiettivo di chi sta investigando sull’accaduto è di capire il motivo e di identificare - soprattutto - i colpevoli di questo evento.

La polizia postale, nel mentre che si ripristina la fruizione del sito web, in forte collaborazione con la Procura di Roma, ha già avviato accertamenti in merito a una possibile origine di un tale attacco. In tal senso, l’apertura del fascicolo sta essendo formalizzata proprio in questi momenti e una prima informativa sta essendo depositata.