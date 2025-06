Borsa di studio Università Regione Lazio 2025-2026. Il bando con requisiti e importi

Lo studio dovrebbe essere un diritto, eppure il costo dei libri, dei mezzi e, talvolta, delle camere - soprattutto nella Capitale - può ostacolare il percorso di studi degli studenti e delle studentesse.

Per tale ragione la Regione Lazio con Lazio DiSCo ha pubblicato il nuovo bando per le borse di studio universitarie per l’anno accademico 2025-2026, un’opportunità fondamentale per favorire il diritto allo studio. L’intervento rientra nelle politiche di sostegno al diritto allo studio e mira a garantire pari opportunità di accesso all’istruzione universitaria, in linea con l’articolo 3 della Costituzione. Le borse sono destinate agli studenti iscritti a corsi universitari presso atenei con sede legale nel Lazio, che rispettino determinati requisiti di reddito e merito.

Il bando disciplina anche l’assegnazione di posti alloggio, premi di laurea e contributi per la mobilità internazionale. La domanda dovrà essere presentata entro il 22 luglio 2025. C’è quindi ancora tempo per capire quali sono i requisiti per poter accedere ai contributi economici pensati per gli studenti e le studentesse delle Regioni.

Quest’anno, inoltre, sono previsti anche delle novità in materia di studentesse S.T.E.M e non solo. Scopriamo insieme i requisiti, gli importi e le modalità per presentare la domanda: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Regione Lazio, Borse studio 2025-2026: gli importi Come ogni anno, gli importi delle borse di studio varieranno in base alla condizione dello studente: agli studenti in sede spetta una borsa pari a 2.250,26 euro ;

spetta una borsa pari a ; ai pendolari spetterà una borsa studio di 3.532,85 euro ;

spetterà una borsa studio di ; ai fuori sede, invece, spetterà una borsa di 6.472,10 euro. In tutti i casi, sono inclusi due pasti giornalieri gratuiti, per un valore aggiuntivo di 600 euro. Inoltre, come anticipato, una delle novità sono le maggiorazioni previste in diversi casi specifici.: agli studenti con ISEE pari o inferiore a 13.974,30 euro , la borsa verrà maggiorata del +15% ;

pari o inferiore a , la borsa verrà maggiorata del ; alle studentesse iscritte a corsi S.T.E.M. (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) ricevono un aumento del +20% ;

iscritte a corsi (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) ricevono un ; lo stesso aumento ( +20% ) spetta agli studenti iscritti a più corsi contemporaneamente , a condizione che rispettino i requisiti di merito per entrambi;

agli studenti con disabilità pari o superiore al 66%, infine, sarà previsto un incremento del +10%. È inoltre previsto che per studenti con ISEE superiore a 18.632,40 euro l'importo sia ridotto progressivamente fino alla metà, mentre gli studenti iscritti al primo anno fuori corso riceveranno solo il 50% dell'importo totale.

Regione Lazio, Borse studio 2025-2026: requisiti per fare richiesta Per accedere alla borsa di studio, gli studenti dovranno soddisfare requisiti economici e di merito. Da un punto di vista economico, gli studenti che potranno accedere alla borsa studio sono quelli con un ISEE massimo di 27.948,60 euro e un ISPE pari o inferiore a 60.757,87. I requisiti di merito variano, invece, in base all’anno di corso: le matricole devono conseguire un minimo di crediti formativi entro il 10 agosto 2026 per mantenere la seconda rata della borsa;

devono conseguire un minimo di crediti formativi entro il 10 agosto 2026 per mantenere la seconda rata della borsa; per gli anni successivi, i CFU richiesti dipendono dall'anno di iscrizione e dal percorso formativo. Non sono ammesse ripetenze dello stesso anno, salvo rari casi specifici. Sono ammessi anche studenti iscritti a corsi inter-ateneo, corsi AFAM e studenti con doppia iscrizione (solo per uno dei due corsi), nonché studenti internazionali, che devono presentare documentazione aggiuntiva.