App fotoritocco 2019 gratis: le migliori per iPhone e Android

Quali sono le app migliori del 2019 per ritoccare viso e soggetti nelle foto su smartphone? Di ottime app per modificare le foto da condividere sui social è pieno sugli app store di Apple e Google. La maggior parte di queste, però, non sono gratuite, così, per postare foto perfette su Instagram o Facebook tocca pagare.

Le app di fotoritocco gratuite, invece, nonostante le ottime premesse, si rivelano spesso troppo essenziali noiose e piene di pubblicità o, peggio, mostrano tool incredibili che però devono essere sbloccati. Pagando.

Esistono applicazioni gratuite iOS e Android con strumenti professionali come correzione di lineamenti, make up, colore degli occhi e dei capelli che garantiscano alle foto un effetto realistico? La risposta è sì, ma oltre a ciò si può migliorare la luce, la messa a fuoco, i colori e lo stile della foto, aggiungendo sticker ed effetti grafici.

Dopo aver visto i migliori programmi e app per fare fotomontaggi, continuiamo il nostro viaggio nel mondo del fotoritocco su smartphone. Se siete poco fotogenici o il vostro smartphone non ha una fotocamera molto prestante, o se semplicemente vi piace sbizzarrirvi con effetti, filtri e strumenti di fotoritocco, ci sono buone notizie per voi.

Anche se la ricerca è stata ardua e, come abbiamo detto, le migliori app del 2019 per modificare le foto su smartphone sono per lo più a pagamento, abbiamo trovato diverse applicazioni gratuite molto interessanti. Sono tutte aggiornate, quindi migliorate e ancora più innovative. Ma non solo: le abbiamo divise in due categorie, app per fotoritocco viso e app per fotoritocco di paesaggi, cibo e foto in generale.

In questo modo chi volesse cancellare brufoli e occhiaie o addirittura rifarsi il make up, sa dove cercare. Allo stesso modo chi vuole un’app che renda più brillanti e intensi i colori smorti di un fiore, di un piatto, di un panorama o desidera dare un tocco personale agli scatti, avrà a disposizione le app per modificare i paesaggi e avere tantissimi like su Instagram.

Pronti? Ecco le migliori app gratuite per fotoritocco viso e paesaggio del 2019, sia per iPhone che per Android.

App fotoritocco viso: le 6 migliori del 2019

Ecco le applicazioni di fotoritocco che consentono di intervenire sui lineamenti e i colori della pelle del viso in modo preciso e sofisticato. Vediamo come cancellare imperfezioni, scolpire i tratti e dare un tocco di abbronzatura o make up.

FaceApp

FaceApp è l’app per iPhone e Android diventata virale. Una volta effettuato il download gratuito si potranno cambiare i connotati ai ritratti grazie a un sofisticato sistema di face morphing basato sulle reti neurali. Possiamo scattare una foto o sceglierla dalla gallery e modificare l’espressione facciale o alcuni particolari del viso. I risultati sono convincenti e realistici. Si può rendere una persona da sorridente a triste, da vecchia a giovane, da uomo a donna e così via.

Perfect 365

Disponibile per iOS e Android, questa è la app gratuita migliore in assoluto per quanto riguarda il fotoritocco. Qualsiasi difetto sparisce, ma non solo, perché si può agire su ogni punto del viso, dalla ridefinizione dei contorni fino al colore degli occhi e al make up. Il preciso algoritmo è in grado di aggiungere dettagli ed elementi come appunto rossetto, mascara, ombretto e blush in base al look che si vuole ottenere. Si possono provare anche nuove acconciature, sbiancare i denti e scolpire le sopracciglia.

Visage Lab

Questa app è una valida alternativa a Perfect 365 perché permette di ritoccare le foto in modo piuttosto preciso e innovativo. Ci sono meno strumenti a disposizione e la grafica è più minimal, ma si possono comunque eliminare imperfezioni, brufoli e rughe, sbiancare i denti, modificare il colore della pelle e rifarsi il trucco.

Line Camera

Questo editor di foto mette a disposizione filtri personalizzabili, timbri, font e cornici tutti disponibili gratuitamente. Con la funzione Cosmesi, semplice da usare e molto efficace, si regola uniformità e luminosità della pelle, si eliminano difetti e cerchi sotto gli occhi, si ingrandiscono gli occhi in modo naturale e snelliscono i lineamenti.

PicsArt

È uno dei photo editor per smartphone più apprezzati, anche perché si aggiorna continuamente con nuove features e miglioramenti. Gli strumenti a disposizione sono tantissimi e vanno dal ritaglio e la regolazione dei toni fino a una lista di filtri sul genere di Instagram, ma più numerosi e originali. Ci sono anche immagini a tema clipart, adesivi, cornici e cornici collage nonché una suite di fotoritocco per viso e corpo che, grazie a strumenti di ridimensionamento, ingrandimento e pennelli specifici che scolpiscono il viso, ridimensionano i difetti e valorizzano i lineamenti.

Skin Beautifier

Pensata per lo più per esaltare la bellezza naturale del viso, riducendo rughe, brufoli e occhiaie fin quando non si è soddisfatti del risultato. Ma la personalizzazione può andare anche oltre visto e usarla anche per i paesaggi. L’app comprende anche opzioni di regolazione di luminosità, contrasto e nitidezza, il supporto ai Meme con cui aggiungere scritte ironiche nella parte bassa della foto, e la possibilità di disegnare sulla foto.

Retouch Me: Body and Face

Questa app, aggiornata con nuovi filtri e correzione di bug, consente di modificare le foto apportando modifiche su viso e corpo. Tra le funzioni disponibili troviamo: lifting viso; rimozione di acne, cicatrici e macchie; correzione occhi rossi; nascondere i capelli bianchi; sbiancamento denti; rimodellamento naso, bocca e occhi; copriocchiaie. Per quanto riguarda il fotoritocco del proprio corpo, con Retouch Me è possibile snellire la figura, ridurre la cellulite, dare luminosità alla pelle, ridurre il girovita ecc...

App fotoritocco panorami e altri soggetti: le migliori del 2019

Non sempre il paesaggio mozzafiato che fotografiamo rende in foto alla stessa maniera. A volte, poi, vorremmo dare più luce o contrasto o modificare del tutto i colori delle nostre foto. Ecco qui le migliori app di fotoritocco per farlo.

Snapseed

L’app è stata aggiornata ed è ancora più precisa e fornita.

È l’ideale per i soggetti architettonici dal momento che si può sistemare la prospettiva e calibrare i chiaroscuri, ma è ottima anche per quanto riguarda paesaggi e figura intera o mezzo piano. Accanto ai tipici strumenti di ottimizzazione e calibratura delle foto troviamo i filtri di stile pensati per dare alle foto un tocco glamour, grunge, retrò o pop a seconda dei gusti.

MuseCam

MuseCam è un photo editor di ultima generazione realizzato da un team di fotografi professionisti e creativi che funziona come una fotocamera manuale. Infatti si possono scattare le foto impostando ISO, bilanciamento del bianco, focus e saturazione. Offre anche una serie di filtri professionali e gli strumenti Taglia- Ruota-Ridimensiona. L’ultimo aggiornamento ha corretto alcuni bug e difetti.

Foodie - Camera Delicous

Una delle app gratuite pensate per i gastrofanatici è Foodie, da utilizzare quando ci troviamo di fronte a un bellissimo piatto con cui attirare l’attenzione dei nostri follower su Instagram. Questo editor fornisce una guida intelligente oer scattare foto al cibo direttamente dalla fotocamera e una serie di funzionalità di modifica per trasformare semplici foto di cibo in piccoli capolavori.

Prisma

Questa app per iPhone sta spopolando sul Web perché consente di trasformare qualsiasi foto scattata con lo smartphone in un dipinto. Come funziona? Semplice, sfruttando la realtà aumentata senza l’uso di fotoritocco applica 35 filtri per rielaborare immagini e renderle artistiche. Si può scegliere lo stile che piace di più, da Munch a Hokusai, passando anche per Banksy e i fumetti.

Camera+ Free

Camera+ per Android e iOS costa 2,99€, ma esiste anche la versione gratuita ugualmente valida. Per migliorare la resa delle foto di paesaggi questa app offre strumenti come Otturatore lento, Brillantezza, funzioni di scatto avanzate e potenti filtri 1-touch.