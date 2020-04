Allarme Coldiretti: 1 milione di poveri in più. Gli italiani non sanno come sfamare i figli

Nuovo allarme della Coldiretti sui nuovi poveri d’Italia causati dal coronavirus.

I dati dell’associazione non hanno lasciato spazio a dubbi di sorta e hanno dipinto uno scenario piuttosto funesto, anche rispetto alle ultime rilevazioni.

Nello specifico, Coldiretti ha parlato di 1 milione di nuovi poveri da coronavirus. Un dato che ha fatto tremare, soprattutto alcune regioni della Penisola.

Con l’arrivo del coronavirus, l’Italia (così come numerosi altri Paesi) è stata costretta a introdurre delle rigide misure di distanziamento sociale e a imporre il blocco di numerose attività.

Alcuni lavoratori hanno iniziato ad operare in smart working, mentre altri sono stati messi in cassa integrazione. I meno fortunati, invece, hanno smesso di percepire stipendio, mentre molte altre persone hanno perso il lavoro.

“Ai centralini arrivano decine di telefonate al giorno con richieste di aiuto perché padri e madri non sanno come sfamare i figli e si vergognano di trovarsi per la prima volta in questo tipo di difficoltà”,