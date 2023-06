730/2023 precompilato, attenzione a questo errore frequente

L’Agenzia delle Entrate rende noto che nel modello 730/2023 precompilato è frequente la presenza di un errore nell’indicazione dei familiari a carico, ecco come correggerlo.

L’Agenzia delle entrate attraverso la rubrica FiscoOggi risolve quotidianamente problemi presentati dai contribuenti, fornendo così indicazioni generali per tutti i cittadini. L’ultimo quesito indicato riguarda un errore frequente presente nel modello 730/2023 precompilato, si tratta dell’errata indicazione dei familiari a carico nel prospetto della dichiarazione.

Ecco come correggere l’errore frequente presente nel modello 730/2023 precompilato. Ricordiamo che la dichiarazione deve essere presentata entro il 2 ottobre 2022.

Modello 730/2023 precompilato, errori nella indicazione dei familiari a carico

Un contribuente rende noto che nel suo modello 730/2023 precompilato, nella sezione familiari a carico, ha notato che il codice fiscale della figlia era indicato “mesi a carico 2 e mesi di detrazione 2”, mentre la figlia è effettivamente a carico per 12 mesi.

Inoltre nello stesso modello non è indicato a carico il figlio nato nel mese di aprile 2022. Chiede quindi all’Agenzia delle entrate come correggere le indicazioni al fine di poter detrarre le spese relative.

L’Agenzia delle entrate in primo luogo sottolinea che questa problematica è stata presentata da numerosi contribuenti. L’errore è dovuto al fatto che

in alcune CU (Certificazione Uniche) del 2023, che riguardo ai dati dei familiari a carico costituiscono la fonte di precompilazione del modello 730, nel campo “mesi a carico” del prospetto dei familiari è stato riportato, invece che l’effettivo numero di mesi per cui il figlio è stato a carico del genitore nel 2022, un valore uguale a quello della detrazione spettante per i mesi di gennaio/febbraio.

I contribuenti che notano questo errore possono correggerlo andando a modificare il modello 730/2023 precompilato. Si ricorda infatti che lo stesso può essere inoltrato dal giorno 11 maggio 2023 senza modifiche, oppure si possono apportare modifiche laddove si riscontrino dati mancanti, ad esempio detrazioni a cui si avrebbe diritto che non sono indicate, oppure nel caso in cui si riscontrino errori, come in questo caso.

Agenzia delle entrate, ecco come correggere l’errore nella indicazione dei familiari a carico

L’Agenzia sottolinea che la modifica da 2 a 12 dei mesi a carico non ha effetti sull’esito contabile della dichiarazione, tranne nel caso di contribuenti residenti in Campania, Puglia, Piemonte, Sardegna e nella provincia autonoma di Bolzano dove il numero di mesi in cui i figli sono a carico incidono sulle addizionali regionali.

Per il figlio nato ad aprile, l’Agenzia indica al contribuente la necessità di correggere la la dichiarazione precompilata 2023 indicando il numero di mesi a carico in 8 e lasciando vuoto il campo “detrazione per i mesi di gennaio/febbraio”.

Si invita, infine, il contribuente a inviare i dati relativi al figlio nato nel mese di aprile 2022 al datore di lavoro in modo che possa inserirlo e quindi evitando che l’errore si ripresenti nel prossimo anno.