5,6 miliardi di euro per il tunnel autostradale più lungo al mondo

Un anno fa, il 30 dicembre 2024 veniva inaugurata un’opera destinata a entrare nei manuali di ingegneria civile: il Tianshan Shengli, il tunnel autostradale più lungo mai realizzato. Si estende per 22,13 chilometri nel cuore dei monti Tianshan, una delle catene montuose più complesse dal punto di vista geologico ubicato in Cina nella regione autonoma dello Xinjiang.

I lavori sono iniziati nel 2020 e si sono conclusi in poco più di quattro anni, 52 mesi in totale, un tempo sorprendentemente ridotto se si considerano le condizioni estreme del cantiere. Oltre 3.000 operai hanno lavorato a quote che superano i 3.000 metri, in un ambiente povero di ossigeno e caratterizzato da forti escursioni termiche. Normalmente, per un tunnel di queste dimensioni e in un contesto simile, sarebbero stati necessari almeno sei anni.

Il tunnel attraversa una vera e propria «barriera naturale»: i monti Tianshan si estendono per circa 2.500 chilometri e sono spesso definiti un «museo geologico» a cielo aperto. L’infrastruttura incrocia ben 16 faglie attive, un elemento che ha imposto soluzioni tecniche avanzate per garantire sicurezza e stabilità nel lungo periodo. Tra le opere più impressionanti spicca il pozzo di ventilazione numero 2, profondo 706 metri: per dare un’idea delle dimensioni, supera in altezza la Torre di Shanghai, l’edificio più alto della Cina.

Dal punto di vista strutturale, il Tianshan Shengli è composto da due canne parallele, ciascuna con due corsie, per un totale di quattro corsie a doppio senso di marcia. Consente di attraversare la catena montuosa in circa 20 minuti, contro le diverse ore necessarie in precedenza lungo percorsi tortuosi e soggetti a condizioni meteorologiche difficili.

Il tunnel rappresenta il cuore della nuova superstrada Urumqi-Yuli, che collega la capitale regionale Urumqi con la contea di Yuli, nel sud dello Xinjiang.

L’investimento complessivo per il progetto ammonta a 46,7 miliardi di yuan, circa 5,6 miliardi di euro. La realizzazione è stata affidata alla China Communications Construction Company (CCCC), che ha impiegato tecnologie di ultima generazione: rilievi topografici ad alta precisione, sistemi intelligenti di monitoraggio, metodi innovativi per la costruzione di tunnel ultra-lunghi e soluzioni avanzate per la sicurezza. L’obiettivo dichiarato è fare del Tianshan Shengli un modello di riferimento a livello globale per infrastrutture simili.

È il tunnel autostradale a 4 corsie più lungo al mondo

Dal punto di vista dei record, la definizione è importante. Il tunnel cinese è oggi il più lungo tunnel autostradale a doppia canna e quattro corsie al mondo. Esistono infatti gallerie più lunghe in senso assoluto, come la condotta idrica finlandese Päijänne-Helsinki (oltre 120 km) o la Galleria di base del San Gottardo, che con i suoi 57 km resta la galleria ferroviaria più lunga del pianeta. Anche il tunnel stradale di Lærdal, in Norvegia, è più lungo (24,5 km), ma è a due corsie e con una sola canna.

Oltre al valore ingegneristico, l’opera ha un forte impatto economico e strategico. Migliorerà la competitività dei prodotti locali, favorirà il turismo e rafforzerà l’integrazione dello Xinjiang con l’Asia centrale. Allo stesso tempo, questi massicci investimenti infrastrutturali vengono letti da molti osservatori anche come una risposta politica di Pechino alle critiche occidentali sulle presunte violazioni dei diritti umani nella regione, accuse che la Cina continua a respingere.

In ogni caso, il tunnel Tianshan Shengli segna un nuovo capitolo nella corsa cinese alle grandi opere: non solo un record, ma un’infrastruttura destinata a cambiare in modo duraturo la geografia economica e dei trasporti dello Xinjiang.