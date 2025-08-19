5 tratti comuni nelle persone che navigano sui social senza commentare né pubblicare post

La psicologia afferma che le persone che navigano sempre sui social media ma non commentano o pubblicano hanno 5 tratti comuni. Vediamo quali sono
L’arrivo dei social media ha profondamente cambiato le nostre vite e ha avuto un impatto incredibile sul modo in cui ci confrontiamo con gli altri.
Molte persone pubblicano aggiornamenti più volte al giorno, condividono foto e video e commentano i post degli altri. Altrettante preferiscono rimanere dietro le quinte, senza commentare o condividere, ed evitano di lasciare tracce di sé: i famosi “lurker”.
La psicologia ha recentemente analizzato questo comportamento e ha scoperto 5 tratti psicologici comuni nelle persone che hanno un coinvolgimento passivo nel mondo dei social. Vediamo quali sono.
leggi anche
Ecco il colore preferito dalle persone più intelligenti, secondo gli esperti di psicologia
5 - Automonitoraggio
Molte persone che seguono i post sui social senza intervenire sono dotate di quello che la psicologia definisce auto-monitoraggio. Ovvero l’elevata capacità di adattare il proprio comportamento in base al contesto e agli stimoli sociali.
Chi ha questa dote è molto attento a quello che dice o posta e quindi vuole sempre evitare di pubblicare qualcosa d’impulso con il rischio di essere frainteso. Molto meglio il silenzio che una traccia digitale di cui eventualmente pentirsi.
4- Preferenza per l’osservazione rispetto alla performance
Il mondo dei social è altamente rappresentativo e ogni foto, commento o video postato è un atto di “autopresentazione”. Ma non tutti amano o desiderano essere visti.
Molte persone, al contrario, si sentono più a loro agio nel ruolo di osservatori. Di solito sono gli individui più introversi e traggono energia nell’osservare e nel riflettere, invece che nello stare al centro dell’attenzione.
Per loro è importante conoscere gli altri e assorbire informazioni ma non è un’esigenza quella di dover contribuire con il proprio parere.
3 - Un approccio cauto alla vulnerabilità
Una caratteristica comune a molti lurker è la consapevolezza della vulnerabilità. Chi posta sui social condivide sé stesso e si espone ai giudizi degli altri. Un rischio che le persone con alti meccanismi di auto-protezione emotiva preferiscono evitare.
Il loro silenzio è spesso un meccanismo di difesa per proteggersi dal rifiuto, dall’imbarazzo o dall’incomprensione. Questo non significa che non hanno opinioni. Semplicemente preferiscono condividerle in cerchie di persone più piccole e ritenute “sicure”.
2 - Una mentalità riflessiva e analitica
Tra i lettori silenziosi ci sono anche le persone tendenzialmente più riflessive. Persone che hanno capito che le “piazze” dei social non si prestano moltissimo alla profondità dei ragionamenti e all’approfondimento che tanto apprezzano.
Di solito le persone riflessive prima di pubblicare o commentare vogliono analizzare bene i contenuti, valutare le varie prospettive di un tema e poi trarre le proprie conclusioni.
Individui estremamente curiosi e interessati ma che hanno ben compreso quanto sia inutile aggiungere semplice “rumore” a una discussione.
1 - Indipendenza dalla convalida sociale
Il quinto tratto comune a chi evita di lasciare tracce sui social è l’indipendenza dal bisogno di ricompense esterne come possono essere i commenti positivi, i “mi piace” e le condivisioni.
Gli psicologi collegano questa dote all’abilità nell’auto controllo e alla consapevolezza che senso di valore e felicità derivino da dentro, piuttosto che dall’approvazione esterna. A maggior ragione se questa approvazione è quella si può ricevere in un post su un social network.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti