3 milioni di dollari su Nike. Ecco chi ha scommesso sul titolo

Dal massimo post-Covid del 2021 a oggi, Nike ha perso circa il 68% del suo valore. Da allora il trend è stato costantemente al ribasso, spesso impietoso, fino a riportare il titolo a ridosso dei 60 dollari e sempre più vicino a quell’area 50–52 dollari che il mercato conosce bene. È un livello psicologico che tra il 2015 e il 2017 aveva già funzionato da punto di equilibrio, prima di una nuova fase espansiva.

Oggi lo scenario è molto diverso. I tassi hanno iniziato a scendere, l’economia americana continua a mostrare una resilienza sorprendente e i consumatori restano prudenti. In questo contesto, Nike appare come uno di quei titoli solidi che il mercato ha deciso di punire più del necessario. E proprio mentre il prezzo si avvicina a un supporto storico, arriva una notizia capace di far drizzare le orecchie agli investitori retail in cerca di nuovi driver.

Un investitore con un forte senso degli affari, già alla guida di una delle aziende più capitalizzate al mondo, ha deciso di esporsi in modo diretto, con un investimento da 3 milioni di dollari.

Non è una promessa di rimbalzo immediato, ma è senz’altro un segnale.

Conti solidi, ma sentiment fragile: perché qualcuno vede valore in Nike oggi

Guardando ai fondamentali, Nike non è un’azienda in difficoltà strutturale. Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2026, il gruppo ha registrato ricavi per 12,4 miliardi di dollari e un utile per azione di 0,53 dollari, entrambi superiori alle attese di Wall Street. Numeri che, presi da soli, non giustificano il crollo del titolo.

Il nodo, allora, non è se Nike abbia problemi. È quando questi problemi smetteranno di guidare il prezzo delle azioni a Wall Street. La Cina continua a pesare sui conti, il marchio Converse fatica a ritrovare slancio e i dazi comprimono i margini in una fase già complessa per il retail globale. Il management non lo ha mai nascosto, parlando apertamente di un turnaround ancora a metà strada. Ed è proprio in questo spazio, tra difficoltà evidenti e potenziale non ancora espresso, che si inserisce la scelta di Tim Cook di investire circa 3 milioni di dollari nel titolo.

Non è una scommessa sul breve termine, né un atto di fiducia generico. È una lettura industriale. Nike resta uno dei brand più forti al mondo nello sport performance, nel running e nel basket, con una capacità di dettare tendenze che pochi competitor possono vantare. La normalizzazione delle scorte, un mix di prodotto più razionale e una distribuzione più selettiva sono leve che non producono effetti immediati, ma che storicamente hanno preceduto le fasi di recupero più solide. Chi investe oggi sembra guardare oltre il rumore macro e oltre il prossimo trimestre, puntando su ciò che può emergere quando il ciclo dei consumi tornerà più favorevole e la pressione esterna inizierà ad allentarsi. È una logica da lungo periodo, che vede valore proprio dove il mercato, per ora, continua a vedere soprattutto rischi.

Nike tra supporti chiave e target degli analisti. Analisi grafica

Dal punto di vista grafico, la fotografia è chiara. L’area compresa tra 50 e 60 dollari non è una semplice zona di passaggio, ma un supporto storico che il mercato ha già riconosciuto più volte come punto di equilibrio. Non significa che da qui parta automaticamente un rimbalzo, ma è esattamente il tipo di livello che molti investitori iniziano a osservare con attenzione, soprattutto ora che il ciclo dei tassi non è più una zavorra come negli ultimi due anni.

Su questi prezzi il titolo sta provando a costruire una base. È un processo lento, spesso invisibile nel breve, ma che tende a diventare rilevante quando il sentiment dei consumatori smette di peggiorare. Ed è qui che il 2026 entra in gioco. Perché se la domanda dovesse anche solo stabilizzarsi, questa fascia di prezzo potrebbe trasformarsi da area di difesa a punto di ripartenza.

A rafforzare questa lettura c’è anche il consenso degli analisti. Con il titolo poco sopra i 60 dollari, le valutazioni medie a dodici mesi si collocano tra 77 e 82 dollari, suggerendo un potenziale di rialzo a doppia cifra. Le banche d’affari più ottimiste spingono i target verso 85–90 dollari, mentre quelle più caute preferiscono restare attendiste, riconoscendo i primi segnali di miglioramento ma chiedendo ancora conferme sulla crescita.

C’è però un livello che conta più di qualsiasi report. Un ritorno stabile sopra 69–71 dollari cambierebbe la narrativa tecnica, aprendo spazi di recupero più ampi e costringendo molti investitori a rivedere un’impostazione ancora difensiva. Non è una previsione, ma una soglia chiave. E nei mercati, spesso, è proprio il superamento di certe soglie a fare la differenza nel lungo periodo.