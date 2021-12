2021 nel segno della cripto-mania e non solo: quali news più cliccate su Google?

Come ogni fine anno, è arrivata la classifica Google delle query più cliccate: si conferma il boom delle criptovalute a livello globale.

Stando alla classifica delle parole e news più diffuse a livello globale sul motore di ricerca, infatti, Dogecoin ha conquistato molta popolarità.

Non solo monete digitali: anche il fenomeno dei meme stock è stato protagonista, a testimonianza di un canale di finanza popolare sempre più marcato.

Il 2021 nel segno della criptovalute-mania? Vediamo la classifica delle ricerche su Google dell’anno e scopriamo le curiosità.

Google 2021: Dogecoin e meme stock tra le news più cliccate

Il rapporto annuale Year in Search di Google pubblicato l’8 dicembre ha offerto il quadro su quali argomenti e domande le persone di circa 70 Paesi nel mondo hanno cercato sul motore di ricerca.

Si è scoperto, così, che tra le “ossessioni” condivise del 2021 ci sono alcuni fenomeni finanziari esplosi proprio nell’anno che sta per finire, come l’aumento fulmineo delle azioni dei meme e delle criptovalute.

Nello specifico, la classifica delle notizie maggiormente cliccate nel mondo ha evidenziato ai primi 10 posti:

1.Afghanistan

2. Azioni AMC

3.Vaccino Covid

4. Dogecoin

5. Azioni GME (GameStop)

6.Stimolo economico

7.Corsa per il Senato in Georgia

8.Uragano Ida

9.COVID

10. Prezzo Ethereum

Si noti che sia azioni AMC e titolo GameStop si sono piazzati nella top 10 delle notizie più cercate dell’anno negli Stati Uniti e in tutto il mondo, insieme a Dogecoin Prezzo Ethereum.

Il fenomeno dei meme stock ha avuto un ruolo preponderante nel 2021, creando un gran trambusto sui mercati finanziari. Da ricordare, si tratta di azioni di un’azienda che hanno guadagnato attraverso piattaforme di social media. Esistono comunità online in grado di creare clamore attorno a un titolo attraverso narrazioni e conversazioni elaborate in thread di discussione su siti Web come Reddit e post per follower su piattaforme come Twitter e Facebook.

Per la categoria Dove acquistare ai primi due posti si sono palesate le query “Dove acquistare Dogecoin?” e “Dove comprare la moneta Shiba?”. Anche “Dove acquistare NFT?” è entrato in classifica, poiché i token non fungibili che sono diventati protagonisti.

Le criptovalute, d’altronde, hanno visto impennare il loro valore, pur mantenendo un’alta volatilità.

Quali parole più cliccate in Italia?

Nessuna cripto-mania in Italia osservando le parole più cliccate su Google nel 2021.

La nostra nazione si conferma, invece, ossessionata per lo sport. Questa la classifica delle maggiori 10 ricerche

1.Serie A

2.Europei

3.Classroom

4.Raffaella Carrà

5.Champions League

6.Roland Garros

7.Christian Eriksen

8.Wimbledon

9.Green Pass

10.Matteo Berrettini

Non ci sono riferimenti alla finanza, piuttosto al Covid con cosa significa zona rossa rafforzata, come scaricare il green pass, come prenotare il vaccino.