2 azioni da comprare e tenere per sempre

Fare un eccellente stock picking di titoli growth è la base fondamentale per costruire un portafoglio investimenti di lungo periodo che sia equilibrato e redditizio. È cosa ben nota. Comprare azioni di aziende in crescita, capaci quindi di attrarre il grande pubblico, permette di capitalizzare con quel boost in più la propria scelta d’investimento.

Comprare e tenere per sempre un titolo, tuttavia, è ben altra cosa. Difficilmente un investimento può avere una caratteristica di eternità. Il futuro è intrinsecamente incerto, gli imprevisti possono essere diversi e fantasiosi.

Ma è anche vero che è assai difficile immaginare un mondo senza i servizi offerti dalle seguenti due società. [...]