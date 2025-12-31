10 previsioni per il 2026, secondo l’intelligenza artificiale

Che cosa ci aspetta nel 2026? Per rispondere, abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di incrociare dati economici, trend tecnologici, dinamiche sociali e segnali geopolitici. E quel che ne emerge è un mosaico di scenari plausibili, non certezze, ma traiettorie che ci aiutano a leggere il futuro prossimo. Dalla finanza alla politica, dai consumi alla cultura, ecco 10 previsioni che potrebbero segnare l’anno che verrà.

1) Mercati finanziari più selettivi, meno euforici

Nel 2026 i mercati azionari potrebbero entrare in una fase di maggiore selettività. Dopo anni dominati da rally generalizzati, l’intelligenza artificiale prevede un contesto in cui i rendimenti si concentreranno su settori con fondamentali solidi: tecnologia applicata all’industria, infrastrutture digitali, difesa, energia e sanità. Le aziende prive di utili stabili e/o in crescira o con modelli di business fragili faranno più fatica ad attrarre capitali. Gli investitori torneranno a guardare con attenzione a flussi di cassa e sostenibilità finanziaria.

2) L’intelligenza artificiale smetterà di essere moda

Il prossimo anno l’AI smetterà di essere percepita come una novità e verrà considerata una vera infrastruttura produttiva, al pari dell’elettricità o di internet. Le imprese che non l’avranno integrata nei processi interni risulteranno meno competitive. Crescerà la domanda di software verticali basati su AI, progettati per settori specifici come sanità, logistica, manifattura e pubblica amministrazione. E, contemporaneamente, aumenterà l’attenzione normativa su trasparenza, copyright e responsabilità degli algoritmi.

3) Tassi più bassi, ma senza il ritorno del “denaro facile”

Secondo le proiezioni dell’intelligenza artificiale, il 2026 potrebbe segnare una fase di normalizzazione monetaria, con tassi più bassi rispetto ai picchi del biennio precedente. Tuttavia, l’epoca del costo del denaro vicino allo zero difficilmente tornerà. Le banche centrali manterranno un approccio prudente, condizionato dall’inflazione strutturale legata a transizione energetica, stipendi e geopolitica. Per famiglie e imprese sarà un mondo di equilibrio, non di abbondanza.

4) Meno speculazione sull’immobiliare

Il settore immobiliare nel 2026 sarà sempre meno legato alla pura rivalutazione dei prezzi e sempre più orientato alla capacità di generare reddito. L’intelligenza artificiale prevede un aumento dell’interesse verso affitti a lungo termine, logistica urbana, student housing e senior living. Continuerà invece la pressione sugli uffici tradizionali e sugli immobili inefficienti dal punto di vista energetico. Crescerà anche l’uso di strumenti finanziari per investire nel mattone senza acquistare direttamente immobili.

leggi anche Tecnologia, i 10 trend che esploderanno nel 2026

5) Energia e clima al centro delle scelte politiche

Nel 2026 il tema energetico resterà uno dei pilastri dell’agenda globale. Le politiche climatiche saranno meno ideologiche e più pragmatiche, con le rinnovabili che saranno affiancate da un rinnovato dibattito su nucleare di nuova generazione, stoccaggio e reti. I Paesi che riusciranno a garantire sicurezza energetica a costi competitivi acquisiranno un vantaggio economico e geopolitico rilevante. L’intelligenza artificiale prevede un aumento degli investimenti pubblici in infrastrutture verdi ma anche una maggiore attenzione ai costi sociali della transizione.

6) Politica più frammentata e meno prevedibile

Nell’anno che verrà il panorama politico globale continuerà a essere caratterizzato da frammentazione e polarizzazione. Governi più deboli, coalizioni eterogenee e cicli elettorali ravvicinati sono i tre elementi che più contribuiranno a rendere maggiormente complessa la definizione di strategie di lungo periodo. L’intelligenza artificiale individua un aumento del peso della comunicazione digitale e dell’uso di strumenti predittivi nelle campagne elettorali, con un confine sempre più sottile tra analisi dei dati e manipolazione del consenso.

7) Più flessibilità (e più ansia) a lavoro

Il 2026 potrebbe essere l’anno in cui il lavoro ibrido diventerà definitivamente strutturale. L’AI prevede una crescita dei contratti flessibili e dei ruoli “a progetto”, soprattutto nei settori creativi e tecnologici. Maaumenterà l’insicurezza percepita e i lavoratori chiamati a riqualificarsi più volte nel corso della carriera. La formazione continua diventerà un fattore chiave di competitività personale e professionale.

8) La privacy come nodo crudiale nel tech

Con la diffusione di dispositivi intelligenti, assistenti vocali evoluti e sistemi predittivi, il 2026 vedrà un nuovo confronto (o scontro) tra innovazione e tutela della privacy. Governi e autorità di regolamentazione cercheranno di rafforzare le regole, mentre le aziende tenteranno di mantenere margini di utilizzo dei dati. L’intelligenza artificiale prevede un aumento dei contenziosi legali legati all’uso improprio delle informazioni personali.

9) Consumi più sobri, ma più identitari

Nel campo dei consumi, il 2026 sarà caratterizzato da una maggiore attenzione al valore simbolico dei prodotti. I consumatori compreranno meno, ma cercheranno beni che raccontino un’identità - che siano sostenibili, durevoli, personalizzati. Il lusso continuerà a crescere, ma con una forte componente esperienziale. Il fast fashion perderà terreno a favore di modelli circolari e second hand sempre più digitalizzati.

leggi anche I rischi dell’intelligenza artificiale di cui nessuno parla

10) Media e informazione tra automazione e credibilità

L’intelligenza artificiale prevede che nel 2026 gran parte dei contenuti informativi sarà generata o supportata da algoritmi. Questo renderà ancora più centrale il ruolo del giornalismo di qualità, capace di verificare, contestualizzare e interpretare. Le testate che investiranno in autorevolezza e specializzazione avranno un vantaggio competitivo, mentre quelle generaliste rischieranno una progressiva perdita di rilevanza.

Non ci resta che aspettare scoprire se (e in quali punti) l’intelligenza artificiale avrà avuto ragione.