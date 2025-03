I 10 migliori giochi gratis per bambini

Se invece sei in possesso di un PC e vuoi far provare a tuo figlio alcuni dei migliori videogiochi disponibili, ecco la lista aggiornata da cui attingere.

Ti proponiamo ben 3 titoli che sono altamente consigliati e combinano tutti gli elementi necessari per un intrattenimento completo dei più piccoli.

I più recenti aggiornamenti hanno anche introdotto nuove funzionalità per rendere l’esperienza immersiva come mai prima d’ora, tuo figlio resterà incollato allo schermo per ore.

Per poterla decorare come meglio si crede, ci sono delle sfide da superare per sbloccare oggetti d’arredo. E non solo, perché diversi indizi ti forniranno dettagli extra sulla storia che c’è dietro alla famiglia di Austin .

Homescapes è un fantastico videogioco per PC dedicato ai più piccoli suddiviso in livelli che aumentano di difficoltà con l’avanzare della storia . Il compito del protagonista sarà di r estaurare una splendida villa immersa nel verde cittadino.

Si inizierà costruendo la città che ospiterà i mostri , per poi riempirla di habitat e lavorare per generare nuove specie. Collezionandone il più possibile, si avranno più possibilità di uscirne vincitori .

Monster Legends è un titolo per PC ideale se tuo figlio vuole sfidare altre persone con personaggi di fantasia e crescere di livello. Il suo compito sarà infatti quello di generare e addestrare dei mostri di tutti gli elementi e rarità.

Angry Birds 2

Un grande classico dei videogiochi per smartphone e PC, Angry Birds 2 è disponibile gratis sia per Windows che per macOS. E il suo funzionamento è molto semplice: bisogna lanciare gli uccelli contro le torri dei maiali tramite una fionda.

Aumentando di livello sarà possibile sbloccare nuovi animali e skills potentissime da mettere in pratica. Ma non solo, perché col tempo ci sono anche nuovi personaggi che entreranno a far parte di una storyline articolata.

È presente anche lo shop in cui inserire soldi reali, ma ti consigliamo di attivare un blocco per non dar modo a tuo figlio di comprare una valuta virtuale.