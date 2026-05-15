È un momento d’oro per il mercato mondiale del rame, che sta attraversando una fase di forte espansione accompagnata anche da una marcata volatilità delle quotazioni. Il 2025 è stato un anno eccezionale, con valori aumentati di circa il 40%, spinti dalla minaccia dei dazi statunitensi, ma soprattutto da una crescita significativa della domanda. Un aumento che si sta intensificando anche nel corso del 2026 e che, secondo le previsioni, continuerà nei prossimi anni.

Oggi il mercato globale del rame è caratterizzato da un deficit strutturale, con una domanda che supera ampiamente l’offerta disponibile. Di recente, i prezzi del rame sui principali mercati internazionali di riferimento hanno toccato i massimi da oltre tre mesi e gli analisti mantengono un target di prezzo compreso tra 9.800 e 12.500 dollari per tonnellata.

A incrementare la domanda è soprattutto la transizione energetica, con i progetti rinnovabili che richiedono un’intensità di rame fino a cinque volte superiore rispetto alle tecnologie tradizionali. A questo si aggiungono il boom dei data center legati all’intelligenza artificiale, l’aumento degli investimenti nel settore della difesa e la diffusione dei veicoli elettrici, tutti fattori che hanno portato la richiesta di rame a livelli record.

Le prospettive degli analisti indicano una fase rialzista delle quotazioni destinata a proseguire ancora per diverso tempo. Il motivo principale è l’aumento costante della domanda a fronte di un’offerta che resta limitata. Inoltre, i costi di estrazione stanno diventando sempre più elevati a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e, soprattutto, della carenza di acido solforico, utilizzato in circa un quinto della produzione mondiale di rame.

I principali produttori di rame: la classifica

I primi cinque Paesi produttori detengono complessivamente circa il 60% della produzione globale. Al primo posto troviamo il Cile, leader assoluto del settore, con circa il 25% della produzione mondiale e 5,3 milioni di tonnellate all’anno. Seguono la Repubblica Democratica del Congo, con 3,3 milioni di tonnellate, il Perù con 2,6 milioni, la Cina con 1,8 milioni e gli Stati Uniti con 1,1 milioni.

Le dieci principali miniere di rame al mondo sono responsabili di oltre il 20% della produzione globale. Si tratta di attività operative da decenni che, lo scorso anno, hanno generato complessivamente 4,9 milioni di tonnellate. Ecco quali sono: