YMTC, il nuovo gigante cinese dei chip si è svegliato

Federico Giuliani

5 Dicembre 2025 - 07:03

La Cina, tramite YMTC (Yangtze Memory Technologies), principale produttore di chip di memoria flash, sta investendo aggressivamente nell’espansione dei semiconduttori

YMTC, il nuovo gigante cinese dei chip si è svegliato

Forse conoscerete TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, il più grande produttore al mondo di semiconduttori. Per anni Taiwan ha sfruttato il suo scudo di silicio, rappresentato in prima battuta proprio da questa azienda, per alimentare interi settori hi-tech realizzando chip essenziali e assumere così una non trascurabile rilevanza geopolitica globale.

Il dominio di Taipei, tuttavia, è adesso messo in discussione dalla graduale ascesa della Cina. Un’ascesa trascinata da YMTC, Yangtze Memory Technologies, il principale produttore cinese di chip di memoria flash, del Dragone che sta pianificando di espandersi nella produzione di chip DRAM, comprese versioni avanzate utilizzate per realizzare chipset per l’intelligenza artificiale.

I media scrivono che YMTC ha iniziato a costruire il suo terzo stabilimento e che l’azienda, inserita nella lista nera degli Stati Uniti, sta sfruttando al meglio la crescente domanda interna cinese trainata dagli sforzi di localizzazione del gioco dei chip e dal boom dell’intelligenza artificiale. Insomma, per chi non lo avesse ancora capito, anche la Cina sta coltivando in casa un campione nazionale che spera di poter presto schierare in campo per surclassare TSMC. [...]

# Cina
# Tecnologia
# Microchip
# Semiconduttori

