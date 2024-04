Yen crolla ai livelli minimi sul dollaro dal 1990, cosa succede?

Lo yen è rimasto bloccato attorno al minimo di 34 anni contro il dollaro dopo mesi di ribassi, facendo crescere la preoccupazione che la valuta stia diventando una passività per l’economia e le azioni del Giappone.

Mentre si scrive, alle ore 15.00 circa di mercoledì 24 aprile, la coppia USD/YEN viaggia su 154,91, dopo aver toccato il picco a 155,17, il livello più forte dal 1990.

Il calo della valuta giapponese arriva dopo che una serie di forti dati sull’inflazione statunitense hanno spinto il dollaro ai massimi di cinque mesi e hanno rafforzato le aspettative secondo cui è improbabile che la Fed abbia fretta di tagliare i tassi di interesse quest’anno. Il crollo dello yen rispetto al dollaro ha ravvivato l’attesa di un intervento valutario. Il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki e altri politici hanno affermato che stanno osservando attentamente i movimenti valutari e che risponderanno se necessario.

Il biglietto verde forte è stato un tema dibattuto durante la riunione primaverile del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale tenutasi a Washington la scorsa settimana, e gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud hanno rilasciato una rara dichiarazione congiunta sulla questione.

La scossa finanziaria e per l’economia nipponica da una valuta così debole potrebbe essere più rischiosa - e lunga - del previsto.

Cosa succede allo yen e quali effetti dal crollo?

Il deprezzamento della valuta del Giappone ha aiutato le azioni del Paese a raggiungere livelli record, poiché molte delle imprese nazionali sono produttori il cui reddito guadagnato all’estero aumenta in termini di yen. Nell’ampio indice Topix, le aziende di mezzi di trasporto, comprese le case automobilistiche e le società di macchinari elettrici, rappresentano pesano per il 25%.

Ma il calo dello yen ha fatto lievitare le spese di importazione in Giappone, mantenendo tiepida la spesa dei consumatori interni da quando la valuta ha iniziato a indebolirsi nel 2022. Ciò ha pesato sulle aziende che fanno affidamento sul mercato interno per i profitti.

Le aziende, tra cui rivenditori al dettaglio e operatori ferroviari, hanno sottoperformato il mercato più ampio, nonostante un numero record di turisti in visita dall’estero. Gli annunci sugli utili da parte della maggior parte delle aziende giapponesi nelle prossime settimane metteranno probabilmente in evidenza la crescente divergenza tra imprese forti e deboli.

I leader aziendali in Giappone si sono uniti ai politici nell’esprimere allarme per il crollo dello yen, con il capo del più grande gruppo di lobby imprenditoriale della nazione, noto come Keidanren, che ha affermato martedì che l’indebolimento è stato eccessivo. I funzionari governativi hanno avvertito che sono pronti ad agire sul mercato valutario, ma con il divario di rendimento tra Giappone e Stati Uniti che rimane ampio, gli effetti dell’intervento potrebbero essere temporanei.

Gli investitori ottimisti scommettono che i maggiori aumenti salariali degli ultimi 30 anni stimoleranno una ripresa della spesa quest’anno. L’ipotesi prevalente dietro questa visione è che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse nei prossimi mesi, aiutando il rimbalzo dello yen. Ma queste aspettative stanno svanendo a causa dei forti dati economici statunitensi.

Bank of Japan in azione?

Intervenendo dopo l’incontro dei leader finanziari del G20a Washington, il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda ha affermato che la banca centrale giapponese potrebbe alzare nuovamente i tassi di interesse se il calo dello yen spingesse significativamente verso l’alto l’inflazione, evidenziando il dilemma per cui la valuta debole è diventata politici.

Venerdì la Banca del Giappone concluderà il suo ultimo incontro politico e l’attesa sulle decisioni sale.

“Affinché la BoJ possa sostenere lo yen, dovrebbe riconoscere che la politica è stata accomodante, che il prossimo rialzo è imminente a giugno e che il tasso finale sarebbe più alto di quanto previsto dal mercato. Ma è improbabile che sia così”, ha detto Shusuke Yamada di BofA Securities Japan Co.

Dal momento che non è previsto un improvviso cambiamento da parte della linea dura, la riunione della BOJ di questa settimana potrebbe portare a un rally del dollaro/yen sopra i 155 yen secondo Yamada.