Xiaomi lancia un nuovo dispositivo per controllare tutta la casa, proprio quello che volevamo in Italia

Pasquale Conte

11 Novembre 2025 - 00:23

C’è un nuovo dispositivo di Xiaomi che è destinato a conquistare le case di milioni di utenti. Anche in Italia, potrebbe avere un grande successo.

Xiaomi lancia un nuovo dispositivo per controllare tutta la casa, proprio quello che volevamo in Italia

Che Xiaomi sia una delle aziende tech più importanti al mondo, non è ormai da tempo una novità. Il colosso asiatico ha saputo farsi conoscere in primis grazie ai suoi dispositivi di ultima generazione come gli smartphone e i tablet. Ma non solo, perché da anni si è allargata anche al mondo degli elettrodomestici, con numerosi prodotti capaci da subito di conquistare i consumatori.

Proprio in questo senso, è stato da poco lanciato un nuovo dispositivo che sicuramente verrà apprezzato dall’utenza. Anche in Italia potrebbe tornare particolarmente utile e diventare un potente alleato nella gestione della casa.

Lo Smart Control Screen di Xiaomi è ora realtà

Si chiama Smart Control Screen ed è il nuovo hub intelligente lanciato da Xiaomi per la gestione della casa. Si tratta di un prodotto che va ad arricchire l’ecosistema domestico del colosso asiatico, in che modo? Molto simile all’Echo Pop di Amazon, altro non è che un hub di controllo compatto che promette di semplificare la gestione dei dispositivi connessi e di rendere la casa più intelligente.

A colpire è innanzitutto il suo design, molto minimalista e con il pieno controllo del sistema operativo proprietario HyperOS. Ha uno schermo con rapporto 8:16 ed è stato lanciato nelle due colorazioni bianco o grigio scuro. Può venire installato direttamente in scatole da muro standard da 86 mm, senza bisogno di modifiche. In questo modo, lo Smart Control Screen si integra perfettamente con il resto della casa.

Per avere la massima protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico, l’intera struttura è stata realizzata con materiali ignifiguhi. Ci sono poi tre canali integrati, per controllare fino a tre circuiti di illuminazione con un singolo tocco sul display touchscreen.

Ma la vera novità è l’integrazione dell’assistente XiaoAi, che permette di sfruttare il controllo vocale con comandi simultanei. Il sistema è capace di rispondere a qualsiasi domanda, grazie al motore di intelligenza artificiale di HyperOS. Ogni singola unità può gestire fino a 48 dispositivi diversi, tutti distribuiti su un totale di 12 pagine personalizzabili dall’app Mi Home.

Sicurezza, prezzo e disponibilità

Per garantire il massimo della privacy e della sicurezza in casa, questo Smart Control Screen di Xiaomi può vantare funzionalità molto utili per visualizzare le telecamere in tempo reale, per gestire campanelli e per aprire/chiudere le serrature smart. Inoltre, c’è un radar a onde millimetriche da 24 GHz integrato e un sensore di luce ambientale per poter regolare in automatico la luminosità.

Ma passiamo alle informazioni più importanti: quanto costa? E soprattutto, arriverà anche in Italia? Almeno per il momento, Xiaomi ha deciso di lanciare la vendita di questo dispositivo sulla sua piattaforma di crowdfunding Xiaomi Youpin. Si parte dal prezzo di 399 yuan (circa 48 euro) o 369 yuan (circa 45 euro) sul mercato cinese.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali su un eventuale lancio anche in Europa e in Italia. Tutto lascia pensare che, se lo Smart Control Screen riscontrerà pareri positivi in Cina, anche il resto del mondo potrà in futuro godere di finestre d’acquisto dedicate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# Xiaomi
# Elettrodomestici

