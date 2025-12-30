Abbonati

WhatsApp sta per rivoluzionare le chiamate audio e video

Pasquale Conte

30 Dicembre 2025 - 17:25

C’è una grande novità in arrivo per le chiamate audio e video di WhatsApp. Presto ci sarà uno strumento rivoluzionario pronto per essere utilizzato.

WhatsApp sta per rivoluzionare le chiamate audio e video

Le chiamate e le videochiamate di WhatsApp hanno rappresentato da subito uno strumento di spicco per l’intera piattaforma. Avere la possibilità di sentirsi via voce o video con i propri contatti è un grande vantaggio. E se già esistevano diverse piattaforme che permettevano di farlo, disporre di un tasto apposito direttamente all’interno dell’app più popolare al mondo si è rivelato una svolta.

Ora le cose sono pronte per cambiare ulteriormente. Stando a quanto emerso, infatti, il team di sviluppatori di Meta starebbe valutando l’inserimento di un aggiornamento che sa di rivoluzione per WhatsApp. Il rollout potrebbe partire già nelle prossime settimane e darebbe agli utenti una modalità tutta nuova di utilizzo sia delle chiamate vocali sia di quelle video.

Le chiamate WhatsApp sbarcano su PC

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, il team di Meta starebbe ultimando i lavori di integrazione delle chiamate vocali e delle videochiamate direttamente all’interno di WhatsApp web. Fino a questo momento, per poterne usufruire da desktop era necessario scaricare l’applicazione nativa per Windows o macOS.

Grazie a questo aggiornamento, per gli utenti sarà possibile chiamare o videochiamare i propri contatti, sia in chat individuali sia in quelle di gruppo, direttamente da una scheda di Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera o qualsiasi altro browser.

Per il momento, ancora non è stata annunciata una data di rilascio ufficiale. Quasi sicuramente bisognerà attendere il mese di gennaio prima che il rollout venga reso definitivo dal servizio di Mark Zuckerberg, ma ormai siamo agli sgoccioli. Molto probabilmente, un comunicato ufficiale precederà l’avvento dell’ultima versione di WhatsApp Web per tutti i dispositivi compatibili.

Come funzioneranno le notifiche

Essendo una funzionalità che vive di notifiche e avvisi per permettere ai consumatori di rispondere, gli sviluppatori hanno pianificato in parallelo un nuovo pannello di configurazione specifico all’interno delle impostazioni di WhatsApp dedicato alle notifiche.

Accedendovi tramite la pagina dedicata, sarà possibile abilitare o disabilitare al volo gli avvisi delle chiamate in arrivo. Questi ultimi verranno mostrati direttamente sullo schermo, in base alle preferenze impostate.

E non solo perché, come si legge sulle pagine di WABetaInfo, queste impostazioni saranno indipendenti da quelle dello smartphone. Se si vorrà, si potranno bloccare le notifiche solo sul computer, permettendo comunque al telefono di squillare (o viceversa).

Nessuna scelta sarà definitiva. Ogni singolo utente, una volta aver configurato il proprio account su WhatsApp Web, potrà comportarsi in maniera indipendente. L’idea è di dare uno strumento extra, come se si fosse creato un secondo profilo valido solo su PC e personalizzabile in qualsiasi situazione e contesto.

