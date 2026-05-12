WhatsApp si prepara a dare una svolta al suo business col nuovo piano in abbonamento a WhatsApp Plus. Dopo anni di servizio gratuito, Meta ha deciso di cambiare le carte in tavola e di rendere disponibile un piano extra sottoscrivibile con un canone mensile da versare.

Il primo rilascio in fase di beta è arrivato su Android nelle scorse settimane e da qualche ora è partito il rollout anche su iPhone. Manca dunque sempre meno alla disponibilità per tutti gli utenti in pianta stabile, che potranno usufruire dei vari servizi extra e dei vantaggi messi a disposizione.

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Cosa include l’abbonamento a WhatsApp Plus

WhatsApp rimarrà una piattaforma di messaggistica completamente gratuita. Il nuovo servizio Plus è un abbonamento facoltativo, sottoscrivibile da coloro che desiderano sbloccare funzionalità aggiuntive e godere così di un’applicazione completa sotto ogni punto di vista.

Entrando nello specifico, con WhatsApp Plus è possibile usufruire innanzitutto di sticker premium che verranno collocati direttamente nella libreria dedicata. Spazio poi alla personalizzazione, con la scelta di un’icona alternativa per l’applicazione, di nuovi temi da applicare a ogni sezione, di suonerie premium e tanto altro.

Tra le altre cose, sarà anche data la possibilità a tutti gli abbonati di aggiornare le proprie liste di conversazioni e di aggiungere chat extra nella homepage, così da poter organizzare il tutto e sapere sempre dove si trova l’utente con cui volevi parlare.

Quanto costa e quando arriva WhatsApp Plus

Con il rilascio per un numero limitato di utenti su iOS, si avvicina il rollout globale per tutti di WhatsApp Plus. Il nuovo piano in abbonamento avrà un costo iniziale in Europa di 2,49 euro al mese, salvo dietrofront dell’ultimo minuto. Verrà inserita una sezione dedicata all’interno dell’applicazione, da cui poter inserire un metodo di pagamento e attivare il rinnovo automatico.

Per le tempistiche di rilascio, Meta ancora non si è espressa ufficialmente. È chiaro però che già nelle prossime settimane ci si aspetta un annuncio da parte dell’azienda, considerando che l’abbonamento è da qualche giorno in fase di test tra i developer di Android.

Come spiegato dagli esperti di WABetaInfo, ora anche gli sviluppatori e i beta tester su iPhone hanno la possibilità di mettere la prova tutti i vantaggi proposti dal piano a pagamento. Quando verrà confermata l’assenza di errori e il corretto funzionamento dei tool inclusi nel pacchetto per gli abbonati, ci sarà il rollout e per i consumatori basterà aggiornare l’app di WhatsApp all’ultima versione e attivare l’abbonamento a WhatsApp Plus. Nulla di più semplice.