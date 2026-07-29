WhatsApp lancia le videochiamate web. Come funzionano?

Nel corso degli anni, sempre più utenti si sono interfacciati con WhatsApp Web. La versione per PC accessibile da browser offre una serie di strumenti utili e la comodità di poter conversare senza il bisogno di avere lo smartphone tra le mani. Meta ci ha puntato parecchio sin da subito, pur essendo ancora oggi limitata sotto molti aspetti.

Gli sforzi degli sviluppatori per avvicinare la build per PC a quella per dispositivi mobili continuano e, nelle ultime ore, è stato compiuto un passo importantissimo. Dopo anni di attesa e di continue richieste, WhatsApp lancia ufficialmente il supporto sia alle chiamate vocali sia alle videochiamate per tutti gli utenti, senza costi aggiuntivi.

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Come funzionano le chiamate su WhatsApp Web

WhatsApp Web supporta da oggi le chiamate vocali e video, sia individuali sia di gruppo. Il tutto senza il bisogno di dover scaricare alcuna app, è tutto disponibile direttamente tramite browser. I test si sono protratti per mesi e, dopo le conferme di rito da parte dei developer, il rollout è in corso anche in Italia.

Le chiamate web supportano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia completa delle chiamate. Ma non solo, perché sono state introdotte anche novità inedite come il trasferimento di chiamata per passare da un dispositivo all’altro senza dover riagganciare o riprendere la chiamata. Si può quindi effettuare lo switch da un telefono alla versione web e viceversa, basta che il profilo collegato sia lo stesso.

Tra le altre cose, Meta ha introdotto il supporto per la sala d’attesa, quando qualcuno si unisce alla chiamata tramite un link, e la funzione QuickHD che migliora la qualità video nei primi secondi di chiamata. Infine, c’è un pulsante tutto nuovo che permette di eliminare i rumori di sottofondo e migliorare la qualità delle chiamate.

Come avviare una chiamata su WhatsApp Web

Vuoi provare anche tu ad avviare una chiamata su WhatsApp Web? Nulla di più semplice. Come detto, si tratta di una funzione in fase di rollout, dunque se ancora non la vedi disponibile ti basterà attendere qualche giorno. Non serve scaricare software dedicati o procedere con aggiornamenti, sarà Meta a inserire le novità tramite update dei server.

Per far partre subito una call o una videocall, ti basta accedere a WhatsApp Web, inquadrare il QR Code con il tuo smartphone (se ancora non hai effettuato il login), aprire una qualsiasi chat e premere sull’icona della cornetta o della videocamera nella parte superiore dell’interfaccia.

Potrai anche scegliere tra la creazione di un link condivisibile o l’aggiunta di altri contatti, se desideri effettuare una chiamata di gruppo. È stato reso tutto intuitivo e molto simile a quanto già accade da anni per la versione mobile della piattaforma di messaggistica.