WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi. Come attivarla subito

Pasquale Conte

10 Ottobre 2025 - 00:23

Su WhatsApp è ufficialmente stata introdotta la traduzione dei messaggi live. Ecco cosa fare per attivare subito la funzionalità sul tuo smartphone.

WhatsApp introduce la traduzione dei messaggi. Come attivarla subito

Seguici su

Il nuovo aggiornamento di WhatsApp è tra i più richiesti degli ultimi anni. A chi non è mai capitato di voler accedere a un canale o di mettersi in contatto con una persona dall’altra parte del mondo, che non parla italiano? Si tratta di un problema comune, che fino ad oggi richiedeva l’ausilio di traduttori esterni.

Presto le cose cambieranno, perché WhatsApp ha introdotto nella sua versione per iPhone la traduzione live dei messaggi. E non parliamo di una beta, il nuovo strumento è già disponibile nella build 25.28.74 dell’applicazione che trovi su App Store di iOS. Se ancora non lo hai fatto, installa subito l’ultimo aggiornamento e godi di una delle novità più interessanti del 2025.

leggi anche

Questa nuova app può inviare messaggi senza Internet. Sostituirà WhatsApp?
Questa nuova app può inviare messaggi senza Internet. Sostituirà WhatsApp?

Come funziona la traduzione dei messaggi di WhatsApp

Grazie al nuovo update di WhatsApp, è finalmente possibile usufruire dell’opzione inedita che consente di tradurre i messaggi direttamente all’interno dell’app. A differenza di quanto succede su Android, su iOS Meta si affida alle API di traduzione ufficiali di Apple per poter gestire questa feature.

Cosa significa questo? Che WhatsApp non ha dovuto implementare il proprio motore di traduzione interno, così che la traduzione possa essere più veloce, affidabile e soprattutto privata. Per gli utenti, ci sarà modo di comprendere e di rispondere alle conversazioni in più lingue, senza dover uscire dall’app.

Per poterla attivare subito, tutto quello che bisogna fare è ricevere un messaggio in un’altra lingua tra quelle supportate, tenere premuto sulla nuvoletta e poi toccare l’opzione “Traduci” dal menu a tendina che compare. Si aprirà istantaneamente una nuova sezione della chat, in cui gli utenti possono leggere il testo tradotto sotto il messaggio originale. Come già succedeva per la trascrizione delle note audio.

Come usufruire della traduzione su WhatsApp

Come detto, nella nuova versione di WhatsApp per iOS disponibile vengono sfruttate direttamente le API di Apple. Per le lingue disponibili, dunque, dipende dalla versione del sistema operativo che hai installata sul tuo iPhone. Nell’ultima build, sono incluse l’arabo, il cinese mandarino semplificato e tradizionale, l’olandese, l’inglese UK, l’inglese USA, il francese, il tedesco, l’hindi, l’indonesiano, l’italiano, il giapponese, il coreano, il polacco, il portoghese, il russo, lo spagnolo, il tailandese, il turco, l’ucraino e il vietnamita.

L’unica cosa da fare è quindi aggiornare l’applicazione di WhatsApp all’ultima versione tramite l’App Store. Se ancora non lo hai fatto, ti basta aprire l’app dedicata, andare nella sezione dedicata agli aggiornamenti disponibili e verificare se ce n’è anche uno dedicato a WhatsApp.

Nel caso non dovessi trovarlo, non temere: il rollout sta avvenendo in fase graduale e si completerà nei prossimi giorni.

leggi anche

Cosa cambia su WhatsApp dopo uno dei più grandi aggiornamenti di sempre
Cosa cambia su WhatsApp dopo uno dei più grandi aggiornamenti di sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Smartphone
# WhatsApp
# App

