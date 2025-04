WhatsApp ha già un update per Meta AI, così diventerà realmente utile

Come investire in borsa?

Meta sta lavorando per rendere la sua intelligenza artificiale sempre più importante all’interno di tutte le sue piattaforme. Qualche giorno fa c’è stato un punto di svolta importante in questo senso, con l’introduzione della tanto chiacchierata Meta AI. Ancora alle fasi embrionali del maxi progetto che il colosso di Zuckerberg ha in mente, dà modo oggi di svolgere alcune operazioni in totale comodità.

Ci sono intanto diversi progetti in cantiere che aspettano solo di essere testati e poi resi disponibili nelle versioni pubbliche per iOS e Android. In questo senso, WABetaInfo ha scovato nella beta 2.25.9.8 per Android un primo importante passo in avanti per Meta AI. Non appena lo strumento entrerà in vigore, Meta AI potrà essere finalmente considerata utile.

Meta AI, in fase di test il generatore di immagini Solamente qualche giorno fa è stata ChatGPT a integrare il suo sistema di generazione di immagini tramite GPT-4o, per una svolta iniziale nel mondo delle intelligenze artificiali. Meta non vuole restare a guardare e anzi ha già in mente una feature simile per il suo Meta AI. Come svelato da WABetaInfo, all’interno della beta 2.25.9.8 per Android c’è questo strumento disponibile. Nelle fasi iniziale, potrà venire utilizzata per generare foto profilo partendo da un prompt di testo. Il compito dell’intelligenza artificiale sarà quello di realizzare un’unica immagine basandosi sulle indicazioni fornite nella descrizione, così da offrire agli utenti una modalità creativa di progettazione di avatar, ritratti artistici e foto profilo a tema.