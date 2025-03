Come investire in borsa?

Se ti trovi qui, molto probabilmente non sei un esperto di tecnologia e hai deciso solo ora di acquistare il tuo primo smartphone. O magari hai ricevuto un PC nuovo di zecca e desideri installare tutte le applicazioni che potrebbero tornarti utili nell’immediato. In un caso o nell’altro, c’è un servizio che proprio non può mancare: WhatsApp.

La celebre piattaforma di messaggistica conta miliardi di utenti in tutto il mondo e dispone di innumerevoli funzionalità per comunicare gratuitamente con amici, parenti e colleghi. È per esempio possibile inviare messaggi di testo, note audio, contenuti multimediali, emoji, sticker, GIF, ma anche chiamare e videochiamare. Tutto con qualche tap sullo schermo o pochi clic del mouse. Da qualche anno Meta – azienda proprietaria del servizio – ha anche introdotto il multi-device. Cosa vuol dire? Che una volta aver creato il tuo account, puoi utilizzarlo su qualsiasi dispositivo in totale autonomia, pur avendo il cellulare offline. E la sincronizzazione dei messaggi avviene in automatico.

Arrivati a questo punto, c’è solo una cosa da fare: installare l’applicazione e registrarsi. Non sai come fare? Allora sei nel posto giusto! In questa guida ti spiegheremo passo dopo passo tutto quello che devi fare per entrare nell’universo di WhatsApp da smartphone e da PC, vedrai che è molto più semplice di quanto ti immaginavi.

leggi anche WhatsApp cos’è, come funziona e come usare

Come installare WhatsApp da smartphone WhatsApp nasce come un’applicazione mobile, dunque utilizzabile solo dagli smartphone. Ecco tutti i passaggi che ti servono per poterla scaricare subito sia da Android sia da iOS in qualche istante. Ti ricordiamo che si tratta di un servizio gratuito, non avrai bisogno né di inserire dati bancari né di spendere soldi per attivare il tuo nuovo profilo personale. Android Partiamo dagli smartphone con Android come sistema operativo, i più diffusi per numero a livello globale. Se vuoi iniziare a utilizzare WhatsApp, per prima cosa devi scaricarlo accedendo al Play Store di Google. Una volta essere entrato nello shop, vai sulla barra di ricerca e digita “WhatsApp” per poi premere sul primo risultato. Attendi ora che l’installazione venga completata e aprila dalla homepage del telefono toccandola una volta. Ti verranno mostrati i Termini di servizio e l’Informativa sula privacy di Meta, che puoi leggere e accettare facendo tap su “Accetta e continua”. Ora dovrai invece registrare il nuovo profilo, scegliendo il tuo Paese di provenienza e poi inserendo il numero di telefono in formato internazionale (con il prefisso). A seguire, tocca Fatto > Ok per ricevere il codice di registrazione a 6 cifre tramite SMS o chiamata. Dopo averlo ottenuto, inseriscilo e conferma l’operazione. Come ultimo passaggio, dovrai configurare il tuo profilo inserendo il nome e l’immagine personale. Infine fai tap sul pulsante “Avanti” e fornisci i consensi di accesso alla rubrica e alla galleria del telefono. Ci siamo, ora sei ufficialmente entrato a far parte di WhatsApp col tuo smartphone Android. Toccando l’icona verde con la nuvoletta potrai iniziare a chattare con un tuo contatto o aprire un nuovo gruppo. iOS Hai acquistato un iPhone o te ne hanno regalato uno? Non temere, anche in questo caso la procedura di installazione di WhatsApp è altrettanto semplice e immediata. Se hai dubbi o vuoi essere sicuro di non sbagliare nulla, segui i passaggi di questa guida e in breve avrai il tuo profilo attivo e pronto per essere utilizzato. Inizia scaricando il software tramite l’App Store, lo puoi cercare nella barra di ricerca o trovarlo nella classifica delle applicazioni gratuite più scaricate. Completata l’installazione, devi aprire WhatsApp toccando l’icona e procedere con la lettura dei Termini di servizio e dell’Informativa sulla privacy. Premendo su “Accetta e continua” passi allo step successivo di registrazione, dove indicare il tuo Paese e il numero di telefono in formato internazionale. Concluso il passaggio, tocca Avanti > Ok per ricevere il codice a 6 cifre tramite SMS o chiamata. Dovrai inserirlo nell’apposita barra per completare la procedura e iniziare così a configurare il tuo profilo, inserendo un nome e un’immagine personale. Dai infine il consenso per l’accesso alla rubrica e alla galleria e avrai fatto. Per iniziare a chattare con altre persone, ti basta premere l’icona + in alto a destra e scegliere un numero di telefono da quelli salvati nella tua rubrica. Da questa sezione puoi anche creare un nuovo gruppo, facendo tap sull’apposito pulsante. leggi anche WhatsApp, così leggi i messaggi senza risultare online (e non ci sono nemmeno le spunte blu)