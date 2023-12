Wall Street, 5 previsioni per il 2024. Ecco cosa può accadere

Wall Street è sotto i riflettori con le previsioni 2024: la Borsa Usa, la più monitorata al mondo da investitori e analisti, sorprenderà al rialzo vista la performance di questo finale del 2023?

Alcune risposte sono arrivate da esperti che sono riusciti a indovinare i pronostici di quest’anno, spiccando come i pochi ad aver stimato un rally azionario nel mezzo di proiezioni pessimiste sull’andamento di Wall Street. All’inizio del 2023, infatti, l’attesa era di ulteriori sofferenze sul mercato azionario dopo il disastro del 2022.

Un anno fa, analisti di un certo calibro e attentamente osservati come Marko Kolanovic di JPMorgan Chase & Co. e Mike Wilson di Morgan Stanley affermavano che tassi di interesse più elevati e un’eventuale recessione economica avrebbero innescato importanti perdite. Tuttavia, alcuni strateghi si erano mostrati sin da subito rialzisti e oggi possono dire di aver avuto ragione. Proprio loro hanno espresso pronostici per Wall Street nel 2024, delineando così 5 scenari possibili per la Borsa Usa.

1. S&P 500 oltre i 5.000 punti

Con un target di 4.750 punti all’inizio del 2023, Tom Lee, co-fondatore e capo della ricerca di Fundstrat, si è avvicinato di più a prevedere la traiettoria dell’S&P 500 tra gli strateghi monitorati da Bloomberg.

La sua analisi aveva mostrato che la possibilità di un rally del 20% era doppia dopo il crollo del 19% dell’indice nel 2022. Tre i fattori principali alla base di questa sua vincente previsione: l’inflazione sarebbe diminuita più rapidamente di quanto previsto; le aziende erano pronte a gestire tassi più alti, visti gli avvertimenti della Fed; la volatilità sarebbe stata molto elevata.

“È impossibile per i mercati rimanere a quel livello di ansia, e quando l’inflazione diminuisce - che è quello che è successo - allora le azioni effettivamente levitano perché la pressione di vendita sta finendo”, ha detto.

Lee rimane tra gli strateghi di mercato più rialzisti per il prossimo anno, con un obiettivo S&P 500 di 5.200.

2. Economia resiliente e spinta dell’S&P 500

All’inizio di quest’anno, Belski, il capo stratega degli investimenti di BMO Capital Market, aveva un obiettivo di 4.300 per il benchmark azionario statunitense.

Questa era una delle previsioni più rialziste tra gli analisti monitorati da Bloomberg, prima che lui e altri migliorassero ancora di più le loro previsioni nel corso dell’anno. Riteneva che il sentiment del mercato fosse eccessivamente negativo alla fine del 2022, il che, secondo lui, avrebbe stimolato la domanda di asset guidati dalla liquidità e “opportunisticamente ipervenduti”.

“Le azioni guidano gli utili, che guidano l’economia, ed è assolutamente ridicolo quando sento la gente dire ’Aspetterò, la recessione ci dirà quando comprare azioni’. No, non lo farà. Le azioni ti dicono quando avremo una recessione”, secondo lo stratega.

Per il 2024, Belski prevede un mercato del lavoro resiliente, un allentamento delle pressioni sui prezzi al consumo e tagli dei tassi nella seconda metà dell’anno, che spingeranno l’indice S&P 500 a 5.100.

3. S&P 500 a 5.200 punti

In vista del 2023, Stoltzfus, il principale stratega degli investimenti di Oppenheimer, prevedeva una chiusura dell’indice S&P 500 a 4.400 punti. A quel tempo, la sua chiamata era una delle più ottimiste in circolazione.

Secondo l’esperto l’inflazione tendente al ribasso ha supportato il sentiment e, sebbene gli orsi abbiano ritenuto le stime sugli utili troppo ottimistiche, le ha definite “della giusta dimensione”.

“I mercati sono diventati fortemente ipervenduti nel processo di svendita avvenuto nel 2022”, ha affermato. I mercati ribassisti sono sempre ipervenduti e dopo averlo riconosciuto si ottiene una sorta di rally.

Stoltzfus rimane ottimista, prevedendo che l’S&P 500 raggiungerà i 5.200 punti prima della fine del 2024.

4. Atterraggio morbido negli Usa

Savita Subramanian, di Bank of America, ha espresso una visione rialzista sulle azioni 2023 a metà anno.

“Sembrava un messaggio difficile da trasmettere ai clienti quello dell’ottimismo”, ha detto. Dopo il tumulto bancario regionale, “c’era la sensazione che questo fosse l’inizio della fine e che tutto sarebbe andato come nel 2008”.

Subramanian rimane rialzista per il 2024, con un obiettivo di 5.000. Un atterraggio morbido e l’adattamento di aziende e consumatori a tassi più alti sono considerate le sue maggiori spinte per le azioni.

5. Small e mid cap tra i vincitori del 2024

Detrick, stratega del gruppo Carson si aspettava che l’economia americana avrebbe evitato una recessione quest’anno e aveva anche scommesso che l’inflazione si sarebbe calmata prima di quanto previsto dal mercato. L’esperto ha aumentato l’esposizione alle azioni durante le turbolenze bancarie di marzo e quando l’indice S&P 500 è crollato in ottobre.

“La svendita di marzo è stata piuttosto spaventosa”, ha detto Detrick. “Ma abbiamo valutato che si trattava solo di alcuni cattivi attori e che non sarebbe stato sistemico”.

Lo stratega non prevede una recessione neanche il prossimo anno, e si aspetta che siano alcuni dei ritardatari di quest’anno – piuttosto che i cosiddetti titoli tecnologici dei Magnifici Sette – ad alimentare rendimenti azionari doppia cifra. “Small cap, mid cap e finanziari: questi sono i nostri tre preferiti.”