Volare in economy come in business. Le compagnie che offrono posti letto a prezzi più bassi

Affrontare un volo a lungo raggio in classe economica significa accettare di trascorrere lunghe ore in posizione verticale, con uno spazio ridotto per le gambe e la quasi impossibilità di trovare una posizione comoda per dormire Per potersi distendere, l’unica alternativa è sempre stata l’acquisto di un biglietto in Business Class, una soluzione tuttavia non accessibile a tutti i budget.

Negli ultimi anni, però, alcune compagnie aeree hanno invertito la rotta, introducendo soluzioni intermedie per trasformare intere file di sedili della classe economica in veri e propri letti, consentendo di viaggiatori di sdraiarsi a costi molto più contenuti.

Esplode la moda del letto in economy

L’idea di offrire una sorta di letto anche per chi viaggia in economy sta vivendo una nuova stagione d’oro. A fare da apripista a questo trend la neozelandese Air New Zealand, la compagnia già nel 2011 aveva introdotto lo Skycouch. Questa possibilità consente ai viaggiatori di prenotare tre sedili adiacenti e sollevare i poggiapiedi regolabili fino a creare una superficie piana lunga circa 1,55 metri e larga 73,7 centimetri, completata da materassino, cuscini e coperte. A spingere la compagnia verso questa scelta sono state le tratte ultra-lunghe (fino a oltre 17 ore di volo) dovute alla geografia del Paese. Il modello dello Skycouch si è rivelato vincente fin da subito, tanto da essere ceduto in licenza ad altri vettori internazionali.

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La compagnia continua a stupire con il lancio di Skynest, un’innovazione pensata per la rotta Auckland-New York. Si tratta di sei cabine con letti a castello a disposizione dei passeggeri di classe economica, prenotabili per sessioni di quattro ore al costo orientativo di 495 dollari. La durata è stata pensata basandosi su ricerche scientifiche sul sonno, secondo cui un intervallo di quattro ore permetta di completare due cicli REM e ottenere un riposo profondo e rigenerante.

Da United Airlines a Lufthansa, la risposta delle compagnie occidentali

Le soluzioni oceaniche hanno dimostrato un interesse sempre maggiore da parte dei viaggiatori, tanto che anche le compagnie aeree americane ed europee stanno iniziato ad adottare strategie simili. È il caso, per esempio, della statunitense United Airlines che nel 2027 lancerà sui Boeing 787 e 777, e con l’obiettivo di coprire ben 200 aerei a fusoliera larga entro il 2030, la Relax Row per 12 posizioni di volo.

Il meccanismo consente ai viaggiatori di alzare i poggiagambe a 90 gradi per creare un piano d’appoggio orizzontale, fornito di materassino e biancheria da letto essenziale. La soluzione è particolarmente comoda per le persone di statura minuta, che potranno stendersi in tranquillità, ma offre in generale un netto miglioramento per i voli lunghi oltre dieci ore per tutti i viaggiatori. Inoltre, le famiglie con i bambini riceveranno un kit viaggio dedicato e un peluche.

Lufthansa invece ha lanciato la sua Sleeper’s Row ad agosto 2021, dopo una fase di test partita nel 2020 sui Boeing 747-8 tra Francoforte e San Paolo. La soluzione offre ai passeggeri di riservare un’intera fila garantendo un kit con materasso e coperte sui voli di durata pari o superiore a 11 ore. Questa soluzione è disponibile sulle rotte verso l’Estremo Oriente, la costa ovest degli Stati Uniti, l’America Centrale e Meridionale e l’Africa del Sud.

Le proposte asiatiche di ANA, Air Astana e Vietnam Airlines

Soluzioni analoghe vengono proposte anche su diverse compagnie asiatiche che, in alcuni casi, arricchiscono la loro offerta con servizi aggiuntivi.

La compagnia giapponese All Nippon Airways propone il sistema COUCHii sull’Airbus A380, impiegato sulle rotte tra Giappone e le Hawaii. Sull’aereo sono stati convertiti ben 60 posti in categoria economica che potranno essere trasformati in letti unendo tre o quattro sedili. La prenotazione di questi posti andrà effettuata fino a 48 ore prima della partenza, online o via telefono. I costi variano in base alla stagionalità e all’occupazione complessiva della fila.

Sulle tratte da Almaty e Astana verso destinazioni come Pechino, Londra Francoforte, Air Astana propone invece l’Economy Sleeper. Questo servizio consente ai passeggeri di riservare la prima fila con sedili adiacenti bloccati. Inoltre, i passeggeri usufruiscono di vantaggi ulteriori come la franchigia bagaglio raddoppiata (due valigie fino a 23 kg) e una maggiore flessibilità sui biglietti con opzione di modifica o rimborso. Inoltre, la compagnia offre ai passeggeri il kit di cortesia originale di Business Class, con prodotti cosmetici TEMPLESPA, e un sistema di intrattenimento dedicato.

Vietnam Airlines propone su un ampio network che collega il Vietnam con 18 Paesi, tra cui l’Italia, lo Sky Sofa. Questo servizio consente di prenotare i posti reclinabili sia in fase di acquisto online che all’ultimo momento in aeroporto, a seconda delle disponibilità. I prezzi variano indicativamente tra 150 e 650 dollari a tratta e includono un servizio di ristorazione a bordo assimilabile alla premium economy, oltre all’accumulo di miglia aggiuntive per i soci del programma fedeltà.