Quasi 10.000 km di autonomia e consumi ridotti. L’aereo del futuro è giapponese e porta ben da 250 passeggeri

Negli ultimi decenni gli aerei di linea hanno mantenuto, almeno nelle loro caratteristiche principali, una forma molto simile, concentrandosi soprattutto sullo sviluppo di motori sempre più efficienti e capaci di portare i velivoli più lontano. Il futuro dell’aviazione, però, potrebbe passare da un cambiamento ancora più radicale: ripensare completamente il design dell’aereo così come lo conosciamo oggi.

In Giappone è allo studio un progetto dalle linee futuristiche che punta a trasformare la struttura dei grandi velivoli commerciali. L’obiettivo è sviluppare una nuova generazione di aerei in cui la forma stessa del mezzo contribuisca a migliorare le prestazioni e l’efficienza, aprendo nuove prospettive per gli spostamenti aerei del futuro.

Come cambia la forma dell’aereo giapponese

Oggi, la maggior parte degli aerei presenta una fusoliera, ovvero la parte centrale e allungata che contiene la cabina dei passeggeri, due ali laterali e una coda pensata per aiutare il velivolo a mantenere la stabilità durante il volo. Affidabile e sicura, questa configurazione viene ormai utilizzata da decenni su quasi tutti i nuovi aerei commerciali.

Il progetto giapponese, tuttavia, sta pensando a un velivolo in cui la fusoliera e le ali non sarebbero più due elementi separati, ma diventerebbero un’unica struttura continua. Questa forma viene chiamata blended wing body (ala con fusoliera integrata) e punta a sfruttare al meglio la struttura complessiva dell’aereo.

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In un aereo tradizionale ogni componente svolge un compito preciso; la fusoliera ospita passeggeri e sistemi di bordo, mentre le ali generano la forza necessaria per mantenere il velivolo in aria. Nel nuovo modello, invece, l’intera struttura contribuirebbe alla capacità dell’aereo di volare. L’obiettivo è creare un velivolo più efficiente dal punto di vista energetico, capace quindi di percorrere lunghe distanze utilizzando meno carburante rispetto agli aerei con una configurazione tradizionale.

Il progetto giapponese, nel dettaglio, punta alla realizzazione di un aereo commerciale destinato ai voli a lunga percorrenza, capace di trasportare circa 250 passeggeri e con un’autonomia di volo vicina ai 10.000 chilometri. Si tratterebbe quindi di un modello pensato per collegamenti internazionali, simili a quelli oggi effettuati dagli aerei intercontinentali.

Perché una nuova forma potrebbe far risparmiare carburante

Quando un aereo è in volo deve vincere una forza chiamata resistenza aerodinamica, cioè l’attrito provocato dall’aria che rallenta il movimento del velivolo. Più un aereo deve contrastare questa resistenza, maggiore sarà l’energia necessaria per mantenerlo in volo. Per questo motivo i progettisti sono sempre alla ricerca di soluzioni capaci di rendere gli aerei più efficienti e «scorrevoli» nell’aria, così da ottenere alte prestazioni con un minor consumo di carburante.

Negli ultimi anni il settore si è concentrato soprattutto sullo sviluppo di motori più moderni, materiali più leggeri e carburanti alternativi. Il progetto giapponese punta invece sulla struttura stessa dell’aereo. L’idea alla base di questa intuizione è che, ripensando il design del velivolo, si possano ottenere vantaggi dal punto di vista dei consumi e, allo stesso tempo, ridurre la quantità di energia necessaria per trasportare merci e passeggeri.

Quali sono le sfide per la realizzazione di questo aereo

Cambiare il design degli aerei costringe però a ripensare anche molti aspetti pratici legati a questi mezzi di trasporto. Innanzitutto, gli ingegneri dovrebbero studiare una nuova distribuzione dei posti in cabina, capace di garantire il comfort durante il viaggio e assicurare che tutte le procedure di sicurezza siano semplici e immediate in caso di emergenza.

Anche gli aeroporti potrebbero dover ripensare alcune delle loro strutture. Gli spazi utilizzati per il parcheggio degli aerei, le operazioni di imbarco e le stesse attività di manutenzione sono infatti pensate per velivoli con forme molto simili tra loro.

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La Fusoliera integrata ad ala non è un’idea completamente nuova. Da tempo viene studiata nel settore della ricerca aerospaziale, soprattutto per applicazioni militari e sperimentali. Tuttavia, prima di arrivare a un utilizzo commerciale degli aerei con la fusoliera integrata saranno necessari anni di ricerca e test. Nel settore dell’aviazione ogni nuova tecnologia deve infatti superare controlli molto rigorosi prima di poter essere utilizzata con passeggeri a bordo.