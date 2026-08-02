Viaggiare in aereo con il cane cambia dal 3 agosto. La novità di ITA Airways per gli animali di taglia grande

Quando si ha un amico a quattro zampe, organizzare una vacanza significa affrontare il problema di come portare con sé il proprio animale quando il viaggio prevede un volo. Fino a oggi, le regole delle compagnie aeree hanno spesso reso difficile il trasporto dei cani di media e grande taglia, costringendo molti passeggeri a scegliere soluzioni alternative oppure a rinunciare alla partenza insieme al proprio fido.

Tuttavia, dal 3 agosto 2026, almeno per i viaggiatori di ITA Airways, c’è un’interessante novità. La compagnia introdurrà il servizio Large Dog On Board, grazie al quale i cani di peso fino a 30 chilogrammi potranno viaggiare in cabina al fianco del proprietario, senza essere chiusi nel tradizionale trasportino. La novità arriva grazie alle modifiche regolamentari introdotte dall’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, e rappresenta un cambiamento importante nel modo in cui gli animali domestici vengono considerati durante gli spostamenti in aereo.

Cani grandi in aereo senza trasportino: come funziona la nuova regola di ITA Airways

Il servizio Large Dog On Board è pensato per consentire anche ai proprietari di cani di taglia media e grande di viaggiare insieme ai propri animali, evitando in questo modo la separazione durante il volo. Gli animali fino a 30 kg di peso potranno infatti essere ospitati in cabina, vicino al proprio proprietario, senza dover essere sistemati all’interno di un trasportino.

ITA Airways ha spiegato che il servizio sarà disponibile sui voli di linea nazionali e sarà soggetto a specifiche condizioni operative per garantire la sicurezza e il comfort necessari sia agli animali sia agli altri passeggeri presenti sul volo.

Dunque questo cambiamento non elimina del tutto le regole previste per il trasporto degli animali, ma fornisce una possibilità a tutti quei passeggeri che fino a questo momento hanno avuto maggiori difficoltà a viaggiare.

Quali sono i requisiti da rispettare? Tutto quello che c’è da sapere

Gli animali dovranno essere educati alla permanenza in un ambiente pubblico e il proprietario continuerà ad avere la responsabilità del loro comportamento durante il viaggio. Inoltre, il cane non potrà occupare il sedile del passeggero e dovrà rimanere sotto il controllo diretto del suo accompagnatore. Le normali procedure di sicurezza aeroportuale e le verifiche richieste dalla compagnia rimarranno necessarie.

ITA Airways ha già collaudato il sistema con un volo dimostrativo effettuato nel settembre 2025 tra Milano Linate e Roma Fiumicino, durante il quale due cani di grossa taglia sono stati ospitati in cabina senza trasportino, sistemati in spazi dedicati.

Il servizio Large Dog On Board dovrà essere richiesto con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo dai proprietari, contattando direttamente il Customer Information Assistance Office della compagnia. Il preavviso consente a ITA Airways di verificare il peso effettivo e i documenti sanitari del cane.

Quanti cani grandi possono viaggiare sullo stesso volo

La necessità di muoversi in anticipo è dovuta anche al limite previsto da ITA Airways per il numero di animali che possono essere ospitati sullo stesso volo. Per ogni collegamento abilitato al servizio, infatti, potranno viaggiare contemporaneamente al massimo due cani di taglia medio-grande.