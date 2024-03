Visioni creative e carriere culturali

Dalle 17 alle 19 gli ospiti del giorno, Anna Marion curatrice al MAXXI e Gianluca Arcopinto, produttore cinematografico e insegnante all’accademia Gian Maria Volontè, sono stati invitati a disquisire riguardo il tema della puntata.

Il primo elemento di discussione è stata la caratteristica delle realtà culturali di essere “più sognanti”, cioè luoghi dove “passione e lavoro coincidono”. E volendo approfondire sul significato di intraprendere una carriera culturale, è stato chiesto agli ospiti di descrivere in cosa consiste il proprio lavoro.

È emerso che in entrambi i casi la parola chiave fosse curare. Il produttore, afferma Gianluca Arcopinto:

«E’ motore e anima del film, egli fa in modo che un’idea diventi film.»

Allo stesso modo il curatore “è un creatore di mondi”, continua Anna Marion, “fa sì che un’idea diventi realtà, diventi spazio, esperienza”.

Ma, dovendo portare un concetto astratto nella sua concretezza, come andare incontro ai gusti del pubblico? Bisogna “condurre il film a il suo frammento di pubblico” e l’offerta culturale alla sua nicchia. Non è necessario che i numeri siano grandi, “il mondo culturale è sempre in perdita, non viene mai ripagato dallo sbigliettamento”.

In seguito si è parlato delle generazioni a confronto, le nuove e le vecchie. Sicuramente i giovani hanno molti più mezzi, apertura mentale e interdipliscinarietà, come altrettanti difetti. Tuttavia entrambi gli invitati hanno voluto far notare l’esistenza di un elemento particolarmente presente nelle nuove generazioni. Afferma la curatrice:

“C’è una grande fame di fare”, di trovare la soluzione anche se non si hanno gli strumenti per arrivarci facilmente."

Conclude il produttore:

“I giovani hanno capito di non avere spazio in Italia perciò si allargano all’Europa e al mondo.”

L’episodio si conclude rivolgendosi agli artisti emergenti, con l’intento di fornirgli dei consigli. Gianluca Arcopinto ne descrive il giusto modello: “che abbia una passione sfrenata, che non sia attratto dal denaro e che non sia attratto dagli amori facili”, tutto ciò a patto di “non essere mai sfamati”.

