La filosofia contemporanea: i filosofi possono essere anche imprenditori

La filosofia nel corso dei secoli ha avuto campi di applicazione molto diversi e ad oggi si associa spesso la parola filosofia ad una materia appartenente al passato, a studiosi dei secoli scorsi e, in generale, a qualcosa di particolarmente astratto.

Dei filosofi contemporanei, invece, se ne parla pochissimo. Essi, in realtà, applicano i loro studi in moltissimi settori. I principali ambiti di ricerca su cui i filosofi italiani oggi si concentrano sono infatti la comunicazione, la scienza, la mente, la bioetica e l’estetica, fino ad arrivare alla fisica e alla statistica. Per definizione, conosciamo la filosofia come ’amore per la conoscenza’, ma in fondo possiamo associare questa definizione anche alla scienza stessa, che è, senza alcun dubbio, un amore per il sapere: essa si definisce per i metodi e sistemi conoscibili e spiegabili, ma al giorno d’oggi questi due mondi non sono mai stati così vicini.

Ma allora, questi filosofi contemporanei?

Rickdufer, laureato in filosofia, divulgatore, scrittore, youtuber, durante la settima puntata del podcast “Caffè con gli Imprenditori” - il podcast di JEBO - ha affrontato tutti questi temi in un interessante dibattito che ha toccato molteplici temi: la filosofia che ci circonda, chi sia effettivamente il filosofo (lui stesso ha spiegato durante la puntata che non c’è una definizione univoca), al ruolo che questi hanno nei settori più inimmaginabili, raccontando la sua esperienza non solo come filosofo, ma anche in senso lato come imprenditore.

Nel suo podcast, Daily Cogito, Rickdufer spazia nei temi, toccando attualità, politica, cronaca, mantenendo come filo conduttore la filosofia. Durante la puntata, infatti, gli è stato chiesto come il suo lavoro di divulgatore sia un ottimo modo per far ricredere tutti coloro che considerano le lauree in discipline umanistiche senza sbocchi o meno utili di quelle scientifiche, dispensando consigli a tutti quei ragazzi che hanno paura di intraprendere questa strada, mostrando la propria esperienza come esempio per tutti gli ascoltatori che purtroppo si sentono scoraggiati da ciò che il panorama lavorativo offre in questo settore, o meglio, scoraggiati da ciò che la società e i media diffondono: “con una laurea in materie umanistiche non puoi aspettarti molto dal tuo futuro”.

Continuando il dibattito sulla scia dei media e di come le giovani generazioni vengono da questi descritti, la conversazione si è spostata su un altro tema, una teoria ideata dal Rickdufer stesso: la Zombificazione. Questo concetto è analizzato in un suo recentissimo libro ’Seneca tra gli zombie – Guida filosofica di sopravvivenza al caos’, ed è un tema ricorrente nelle puntate del suo podcast. L’essere degli zombie, vivere come dei morti viventi, vuol dire agire con l’incapacità di conoscersi, di prendere decisioni con consapevolezza e quindi finire per identificare l’altro come uno zombie, deresponsabilizzando se stessi. In questo libro l’autore è davvero in grado di descrivere la condizione di molti di noi in modo molto realistico, racchiusi ma incoscienti di ciò, nello stato di zombificazione, amplificato dal rapporto che abbiamo con i social network, che spesso sono un tramite per diffondere critiche e commenti negativi. Sui social infatti chi sbaglia viene attaccato dal pubblico, che non ammette errori di nessun tipo, ma punta il dito verso l’altro, giudicandolo appunto zombie. Lo zombie in questa caratteristica è colui che smette di farsi delle domande e diventa uno zombie perché dando per vere le risposte degli altri diventa a sua volta la risposta dell’altro perdendo la sua identità, la sua opinione, non cercando di costruirsene una propria, una propria idea, ma allineandosi ai pensieri del momento che legge online.

Rickdufer ha lanciato tanti spunti di riflessione per gli ascoltatori di Caffè con gli imprenditori, in un dibattito stimolante, coinvolgente, attuale. Se vuoi saperne di più, non perderti la puntata su Spotify, Apple Podcast e Youtube!