Sembra di essere a Stonehenge ma questo spettacolo incredibile è a poche ore da Napoli

Le testimonianze delle civiltà più antiche e i siti archeologici sparsi per il mondo continuano a esercitare un fascino enorme. Non per niente località come l’Acropoli di Atene, Stonehenge, le Piramidi di Giza e la nostra Pompei, attirano ogni anno milioni di visitatori.

La buona notizia, se siamo appassionati di archeologia, è che non serve andare all’estero per ammirare i lasciti dei primi uomini. Potrebbero bastare poche ore di auto o di aereo con destinazione Puglia. Perché nel piccolo borgo di Giurdignano si nasconde un giardino megalitico che viene considerato la “Stonehenge d’Italia”.

leggi anche Questa spiaggia poco conosciuta ha una particolarità unica. E si trova a 3 ore da Roma

Giurdignano e i suoi megaliti A pochissimi chilometri da Otranto si nasconde uno dei siti archeologici italiani di maggior interesse: il giardino megalitico di Giurdignano. Un luogo unico in cui è possibile ammirare la bellezza di 18 menhir e 7 dolmen, alcuni di essi ancora perfettamente conservati. Per chi vuole visitarli, il consiglio è quello di seguire il percorso principale che parte dalla piazza di Giurdignano e che, oltre a portarci davanti ai megaliti, ci farà scoprire le incantevoli campagne pugliesi. I primi megaliti che si incontrano sul percorso sono i cosiddetti menhir Gemelli, di altezza di circa 2 metri. Subito fuori dal borgo si trova un antico frantoio ipogeo interamente scavato nella roccia e a poca distanza da esso ci sono il menhir Vicinanze 1, alto circa 3 metri e il Menhir Vicinanze 2, appoggiato su uno sperone di roccia. Tutti gli altri si trovano avvicinandosi al centro del Paese dove è possibile ammirare anche altre splendide opere come le cripte dedicate a San Paolo e a San Salvatore, una meraviglia bizantina, quest’ultima, scavata interamente nella roccia.

Come arrivare a Giurdignano Per arrivare a Giurdignano in auto dovremo inserire nel navigatore la città di Otranto come destinazione. Una volta arrivati dovremo imboccare la SP277 e in dieci minuti saremo alle porte del borgo. Se, invece, preferiamo il treno potremo arrivare direttamente alla stazione di Giurdignano, una fermata della linea Lecce-Maglie-Otranto. Per chi si muove in aereo, invece, l’aeroporto in cui fare scalo è quello di Brindisi. Da qui è possibile dirigersi verso sud in direzione Otranto in auto o in bus e poi seguire le indicazioni per Giurdignano. In circa un’ora saremo a destinazione.