Le 5 spiagge italiane migliori per qualità/prezzo. Qui puoi andare in vacanza e risparmiare

Le spiagge italiane continuano a essere le più premiate e le preferite dai turisti di tutto il mondo. Purtroppo, però, questa “celebrità” ha fatto salire i prezzi per visitarle ad altezze vertiginose.

Ma niente paura. Anche nel nostro Paese resistono mete di mare ancora abbordabili a livello economico. Le 5 che stiamo per scoprire sono state giudicate le migliori per qualità/prezzo dalle principali piattaforme internazionali specializzate in turismo e servizi.

5 – Roccella Jonica, Reggio Calabria Una delle spiagge più economiche d’Italia nel 2025 quella di Roccella Jonica, situata lungo la deliziosa Costa dei Gelsomini, in Calabria. Un luogo magico e decisamente alla portata di tutte le tasche. Basti pensare che in alcuni stabilimenti il prezzo di una coppia di lettini + ombrellone è fermo a 13 euro, mentre i ristoranti a base di pesce fresco locale offrono pasti completi a 20 euro.

4 - Margherita di Savoia, Puglia Rimaniamo al sud per scoprire la suggestiva spiaggia di Margherita di Savoia, situata in provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT). Premiato con la Bandiera Blu, questo splendido litorale sorge vicino alle celebri Saline, una delle più grandi saline naturali di tutta Europa. Un luogo di altissimo valore naturalistico in cui il noleggio giornaliero per un lettino parte da 5 euro.

3 - Senigallia, Marche Senigallia è una delle località turistiche più sottovalutate d’Italia. Soprattutto se andiamo a vedere la meravigliosa Spiaggia di Velluto che deve il suo soprannome alla sabbia dorata morbidissima che fa innamorare ogni anno centinaia di turisti. E le altre spiagge non sono da meno. Soprattutto se prendiamo in esame il rapporto qualità/prezzo. Anche in alta stagione il noleggio di due lettini e un ombrellone in prima fila per una settimana costa in media 155 euro.

2 – La sorpresa Rimini Pochi giorni fa il portale internazionale Omio ha stilato la classifica delle migliori 75 spiagge europee nel rapporto tra bellezza naturalistica, qualità dell’offerta turistica e prezzi. A sorpresa si sono piazzate al 12esimo posto assoluto le spiagge di Rimini, spesso associate a costi esorbitanti e turismo di massa. In realtà la situazione è molto cambiata negli ultimi anni, soprattutto grazie all’abbassamento dei costi delle strutture alberghiere che, attualmente, hanno prezzi medi di poco più di 90 euro a notte.