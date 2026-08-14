I 14 video più divertenti per festeggiare e augurare buon Ferragosto 2026

I migliori video per augurare Buon Ferragosto 2026 ad amici e parenti: sono tanti i filmati a tema, divertenti e simpatici, da inviare su WhatsApp o condividere sui social come Facebook e Instagram.

Il 15 agosto rappresenta una delle feste estive più popolari di sempre, con tanti pronti a festeggiarlo in spiaggia o in montagna. Nel 2026 cade di sabato, nel pieno delle ferie estive. Vuoi fare gli auguri con un video a tema? Ne abbiamo selezionati 14 per te, tra sketch comici, tormentoni musicali e grandi classici del cinema.

Video Buon Ferragosto 2026: i migliori e più divertenti da inviare su WhatsApp e social

Il primo video divertente appartiene a Casa Surace, uno dei canali YouTube più popolari in Italia. Gli youtuber giocano da sempre con gli stereotipi tra Nord e Sud e qui celebrano l’estate nei luoghi del meridione, compresa l’immancabile grigliata di Ferragosto.

Altro video popolarissimo, che spunta soprattutto nei giorni che precedono Ferragosto (ma rispunta anche a Natale o Pasqua), è quello della signora pugliese e della «brace accesa» pronta ad accogliere ogni genere di leccornia. Il filmato originale, diventato virale, appartiene in realtà a una TV locale, Antenna Sud, che realizzò un servizio sul Ferragosto ormai leggendario.

Sempre da YouTube, Daniele Condotta affronta con ironia la tanto temuta domanda: che facciamo a Ferragosto?

Restando al Sud, il duo comico siciliano iSoldiSpicci (Claudio Casisa e Annandrea Vitrano) mette in scena il tipico Ferragosto tra parenti, organizzazione improvvisata e piccoli disastri: un classico da inviare a chi il 15 agosto lo passa in famiglia.

Chiudiamo la sezione con i The Jackal, il collettivo napoletano diventato un fenomeno nazionale: nel loro sketch sulle vacanze smontano con autoironia tutte le aspettative su ciò che «dovremmo» fare sotto l’ombrellone.

Canzoni da ascoltare a Ferragosto (e video da condividere)

Sul lato musicale i brani estivi si sprecano. Partiamo da due pezzi molto particolari: il primo è «Ferragosto» di Samuele Bersani.

Il secondo è «Notte di Ferragosto» di Gianni Morandi.

Impossibile poi parlare di Ferragosto senza l’inno malinconico per eccellenza: «L’estate sta finendo» dei Righeira, tormentone del 1985 e canzone vincitrice del Festivalbar, che ancora oggi accompagna la sensazione agrodolce di metà agosto.

Per un tuffo nei tormentoni degli anni Sessanta c’è «Abbronzatissima» di Edoardo Vianello (1963), arrangiata nientemeno che da Ennio Morricone: un classico da oltre sei milioni di copie che sa ancora di spiaggia.

Chiudiamo con un classico internazionale: «In the Summertime» dei Mungo Jerry, hit del 1970 diventata la colonna sonora universale dell’estate, perfetta anche oltre i confini del nostro Ferragosto.

I migliori spezzoni dal mondo del cinema per celebrare il Ferragosto

Il grande cinema italiano ha fatto del Ferragosto una vera e propria ambientazione. È il caso de «Il Sorpasso» di Dino Risi (1962), road movie ante litteram che si apre proprio in una Roma deserta di Ferragosto, con l’indimenticabile coppia formata da Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.

Restiamo in tema con «Ferie d’Agosto» di Paolo Virzì, film del 1996 ancora attualissimo nel descrivere gli archetipi dell’italiano in vacanza, da destra a sinistra. Cast spettacolare, su cui troneggiano il compianto Ennio Fantastichini e Silvio Orlando.

C’è poi il film che porta la festa già nel titolo: «Pranzo di Ferragosto» di Gianni Di Gregorio (2008), esordio alla regia premiato alla Mostra di Venezia, tenera commedia su un uomo che si ritrova a ospitare quattro anziane signore proprio nel giorno più caldo dell’anno.

Per un tocco più contemporaneo, chiudiamo con «Sotto il sole di Riccione» (2020), commedia estiva Netflix sulle note dei Thegiornalisti: il ritratto generazionale di un’estate italiana tra spiagge, amori e amicizie.