Viaggi in Italia: le 15 mete più economiche nel 2022

L’estate 2022 è ormai vicina e con essa ritorna anche il desiderio di concedersi una meritata e riposante vacanza, prendendosi una pausa dal lavoro e dal caos cittadino. Se con la mente ci si trova al fresco in montagna o in riva sulla spiaggia, dall’altra bisogna guardare al proprio portafogli.

È forse questa una delle più grandi sfide di ogni vacanziere: organizzare e godere di una vacanza low cost, che sia rilassante, divertente, magari senza spendere troppo. Non è impossibile, bisogna solo saper scegliere la giusta meta. Se c’è chi desidera partire per l’estero, dall’altra non si può certo ignorare le perle del nostro territorio. Sono numerosi, infatti, gli italiani che decidono ogni anno di raggiungere qualche meta nostrana, non solo per le vacanze ma anche per un weekend fuori porta in attesa delle ferie.

Una scelta che può soddisfare la richiesta sia di relax e riposo sia quella di non spendere troppo. In Italia, infatti, sono davvero numerose le mete turistiche che meritano una visita e tante di esse, oltre a essere interessanti, risultano essere anche economicamente accessibili.

Di solito le mete più economiche per trascorrere le vacanze estive si trovano nel Sud Italia, soprattutto per gli amanti del mare, eppure anche al Centro e al Nord si possono visitare località da sogno e poco costose. Inoltre, anche la montagna può offrire qualche vacanza low cost.

In questo caso è impossibile non desidera di conoscere quali sono le mete più economiche per l’estate 2022: ecco la lista realizzata dalla redazione Lifestyle di Money.it.

Viaggi: le 10 mete più economiche in Italia per l’estate 2022

Per soddisfare qualsiasi richiesta per una vacanza low cost al mare e in montagna di seguito la lista delle 10 mete più belle e al tempo stesso economiche da raggiungere quest’estate 2022

1) Maratea - Basilicata

Per trascorrere una vacanza da sogno ma low cost non si può non menzionare una delle perle della Basilicata: Maratea, in provincia di Potenza, è proprio un piccolo tesoro incastonato tra le montagne lucane, nel punto dove incontra il Mar Tirreno. Questo paese offre bellezze mozzafiato e passatempi per tutti i gusti: dalle spiagge dorate ai sentieri di trekking fino alle bellezze storiche e architettoniche, tutto a prezzi molto contenuti. Il costo per una notte in bed and breakfast in centro storico può infatti partire dai 20€ a persona.

Tra le bellezze di Maratea non si può di certo dimenticare la Basilica di S. Biagio dalla quale poi si può raggiungere in breve tempo la statua del Redentore, monumento simbolo del paese. Il centro storico di Maratea, chiamato “il Borgo”, è caratterizzato da un suggestivo impianto medievale con antiche case adornate da logge e portalini, ammassate tra loro e divise solo da stretti vicoli.

2)Vico del Gargano - Puglia

Un’altra meta ideale per una vacanza rilassante al Sud Italia si trova in Puglia, nel tratto di costa della provincia di Foggia plasmato dal Monte Gargano, qui si trova infatti una città che vale assolutamente la pena raggiungere, l’ideale per un viaggio on the road all’insegna delle bellezze naturali.

Se si è alla ricerca di panorami mozzafiato, l’ideale è di raggiungere Vico del Gargano, il borgo che costituisce il cuore del Parco Nazionale del Gargano, perfetta meta per gli amanti della natura, tra foreste, pinete e borghi. Soprannominato il “paese dell’amore”, protetta da San Valentino, Vico del Gargano fa parte de I Borghi più belli d’Italia per la bellezza del suo centro storico medioevale ed è anche conosciuta come la Città dell’olio per l’importanza della produzione olivicola .

Vico del Gargano è la meta perfetta non solo per esplorare il Parco nazionale, ma anche la costa, conscendendovi giornate in puro relax tra spiagge e baie incantevoli. Il consiglio è quello di raggiungere Rodi del Gargano e Peschici stupende città di mare.

3) Cilento - Campania

Anche la Campania si contraddistingue per luoghi splendidi da visitare e il Cilento è uno di questi. Si tratta di un’area montuosa in provincia di Salerno, uno scorcio di paradiso ancora prevalentemente allo stato brado che dalla collina scende verso il mare cristallino. Il Cilento, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è una zona caratterizzata da una costa frastagliata, dolci colline e monti del Vallo di Diano con boschi, borghi e cascate.

Per chi ama passeggiare, numerosi sono i sentieri da potersi godere spostandosi a piedi, come il cammino di San Nilo o la via Silente. Non rimarrete delusi anche se siete amanti di arte, storia e cultura: la terra del Cilento, infatti, vanta luoghi unici come Paestum, nel comune di Capaccio Paestum, una zona che si sviluppa presso la foce del fiume Sele, sulla piana affacciata sul Golfo di Salerno. Il sito comprende templi dorici rimasti quasi intatti, come il Tempio di Era, il più antico, quello di Nettuno o Poseidone, che invece è il meglio conservato. In questa zona archeologica, inoltre, si trova il Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

In località come Palinuro e Marina di Camerota si può pernottare in relais o bed and breakfast a prezzi modici. Inoltre, nel piccolo comune di San Mauro La Bruca, in provincia di Salerno, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione una struttura di sua proprietà in piazza monsignor Pasquale Allegro al cui interno ci sono delle camere da affittare a 2€ a notte, per favorire il turismo in questo periodo di ripresa post lockdown.

4) Riviera del Conero - Marche

Per una vacanza wild a contatto con la natura ma con costi accessibile, la Riviera del Conero risulta perfetta. Immersa nel Parco Regionale Naturale del Monte Conero, certificato con la Carta Europea del Turismo sostenibile, la Riviera è uno dei simboli più noti della bellezza naturale che si staglia sul Mare Adriatico.

Con oltre 20 km di coste, la Riviera vede un promontorio a picco sul mare, dando vita a numerose insenature, grotte e calette. In Riviera sono numerose le attività da poter fare, dallo stare comodamente rilassati sulle spiagge dorate, al potersi dedicare i immancabili escursioni da trekking e costume nello zaino, addentrandovi tra i 70 km di sentieri sul mare del Promontorio del Conero.

Immancabile la sosta alla spiaggia di San Michele, dei Sassi Neri e a quella delle 2 Sorelle, chiamata così per via di due scogli identici che ricordano due suore nel momento della preghiera.

5) Costa degli Dei - Calabria

Non poteva cerca mancare la Calabria tra le mete low cost per l’estate 2022. Panorami mozzafiato attendono chi deciderà di raggiungere il cosiddetto Corno di Calabria: la costa degli Dei, 55 km di costa da Nicotera a Pizzo Calabro. Ad attendere i turisti un susseguirsi di calette, baie e scogliere, bianche spiagge e mare cristallino.

Ovviamente non si può non menzionare la perla calabra: Tropea, città che si staglio sul promontorio, circondata da lunghe spiagge di sabbia color borotalco. Ognuna di queste città vede dei costi accessibili, perciò se si desidera fare un viaggio on the road low coast, la costa degli Dei è la meta perfetta.

Sempre qui si può raggiungere una tra le 100 spiagge più belle al mondo, Capo Vaticano, l’emblema della Calabria, mentre proseguendo lungo la costa si raggiunge infine su una rupe a picco sul mare Pizzo Calabro, dove si può godere di uno dei panorami più suggestivi di sempre.

6) Costa Rei – Sardegna

Se avete sempre pensato che passare le vacanze in Sardegna per l’estate 2021 non fosse per budget contenuti, abbiamo un consiglio per farvi ricredere. Costa Rei, frazione marittima di Muravera, situata nella zona sud-orientale della Sardegna, è la località ideale per voi.

Situata in un territorio chiamato Sarrabus questa località è caratterizzata dal complesso montuoso dei Sette Fratelli che dominano l’area. Se siete amanti del mare Costa Rei offre numerose spiagge che comprendono non solo il territorio di Muravera ma anche quello delle vicine Castiadas e Villaputzu.

La macchia mediterranea che caratterizza questi luoghi è rigogliosa e incontaminata, le baie sono incorniciate da dune che profumano di ginepro e il colore del mare varia in tutte le sfumature del verde e del blu. Il relax in queste zone è assicurato e numerosi sono gli alloggi e i bed and breakfast economici dove poter pernottare.

7) Termoli - Molise

Per molti potrà essere inaspettato, ma il Molise riserva numerose sorprese ai suoi turisti. Perfetta soluzione per andare in vacanza spendendo poco. La piccola regione conta 35 km di costa sul mar Adriatico, meglio nota come Costa Verde, dove è possibile trovare spiagge dalla ricca vegetazione, molto vicine agli antichi borghi.

La città di Termoli ha conservato il borgo medievale chiuso dentro le mura che lo separano dalla città moderna, l’antico borgo custodisce il meraviglioso Castello Svevo. Spiagge bianche e un mare cristallino attendono i turisti che desiderano rilassarsi, ma non solo.

Nella parte più settentrionale della costa è da non perdere la bellezza della spiaggia di Sant’Antonio, sul quale affaccia anche il Castello, qui sarà possibile scegliere tra spiagge attrezzate con tutti i comfrot e la spiaggia libera. Per gli amanti degli sport acquatici invece consigliamo di andare verso la parte più meridionale, qui si trova la spiaggia di Rio Vivo che è una baia di 150 metri frequentata da chi pratica sport come windsurf, kitesurf o vela. Inoltre, essendo Termoli molto vicina alla famosa Costa dei Trabocchi abruzzese, anche Termoli ospita ben due trabucchi, vecchie macchine da pesca su palafitte: uno al porto e uno alla Marina di Sant’Antonio.

8) Trapani - Sicilia

Per un viaggio indimenticabile ma low cost in Sicilia, Trapani è l’ideale per voi in questa estate 2021. Il centro storico di questa città riflette pienamente l’essenza dell’intera regione, terra di conquiste di tanti diversi popoli. Numerosi e splendidi sono i palazzi e le chiese trapanesi che raccontano la città e il suo passato. Tra i luoghi da visitare senza dubbio consigliamo Erice, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, situato sul Monte Erice dal quale il panorama visibile dal suo giardino “Balio” che circonda il Castello di Venere è indimenticabile.

Per fare trekking e passeggiate immersi nella natura meta obbligatoria è la Riserva di Monte Cofano, o anche la Riserva naturale dello Zingaro che con i suoi 1600 ettari di vegetazione e le sue calette meravigliose dalle acque cristalline delizierà chi desidera nuotare tra i pesci. Vere meraviglie del posto sono anche la Cala dell’Uzzo e il lago di Venere.

Da Trapani inoltre potrete partire alla scoperta delle isole Egadi, Favignana, Levanzo e Marettimo, ottime sia per godersi un po’ di relax in spiaggia sia per escursioni nel verde. Trapani non solo offre dei costi di pernottamento modici, ma anche la possibilità di mangiare piatti tipici divini a costi molto contenuti, anche a partire dai 5€ a persona.

9) Valli del Vanoi - Trentino-Alto Adige

Come preannunciato sono possibili anche vacanze low cost per gli amanti della montagna, basta saper scegliere la giusta meta. Se si desidera trascorrere la propria estate tra numerose attività differenti, le Valli del Vanoi sono perfette vicino Trento. Raggiungendo il Trentino-Alto Adige, è possibile infatti trovare questo piccolo paradiso terrestre.

Le Valli sono composte da un’immensa distesa di verde, tra vette che superano i 2000 metri d’altezza, parchi naturali, aree verdi attrezzate, laghi, fiumi di montagna e spazi di natura incontaminata di ogni tipo, le Valli del Vanoi si rivela essere la meta giusta sia per le famiglie, sia per le coppie o gruppi di amici ed escursionisti. La meta ideale per chi è alla ricerca di un periodo di vacanza in totale tranquillità, all’insegna della salute e della vitalità, qui infatti è possibile inerpicarsi per lunghi sentieri di trekking, non solo. Molteplici sono anche gli sport da praticare come la pesca, la canoa, l’arrampicata e il parapendio. Ma non è tutto.

La montagna non accoglie solo i più energici dei turisti; infatti, è possibile anche recarsi in visita alla scoperta dei caratteristici borghi che spezzano il paesaggio naturale. Attività ideale per rilassarsi e visitare città uniche ricche anche di cultura. Immancabile anche il lago di Calaita, punto di partenza o di arrivo per moltissimi itinerari e percorsi naturalistici.

10) Asiago - Veneto

Altra imperdibile città di montagna è sicuramente Asiago con i suoi ampi spazzi, verdi prati, destinazione ideale per chi è alla ricerca di un ambiente salubre ed incontaminato dove poter rilassarsi e divertirsi.

Anche questa meta è perfetta per praticare moltissimi sport grazie ai numerosi impianti sportivi, dal golf, alla mountain bike, dal tiro con l’arco, fino all’arrampicata sportiva.

Se agli escursionisti Asiago offre molteplici possibilità con strade sterrate, sentieri e percorsi che permettono di scoprire posti incontaminati immersi nei boschi, aprendosi in panorami mozzafiato, la località offre anche la propria storia agli amanti della cultura. Asiago, infatti, è stata uno dei teatri della Prima guerra mondiale, per gli appassionati di storia sono nati quindi numerosi percorsi escursionistici di guerra dove con l’ausilio di indicazioni ed illustrazioni si possono ripercorrere gli scenari del primo conflitto mondiale alla scoperta di trincee ed avamposti.

11) Pineto, Abruzzo

Comune in provincia di Teramo, Abruzzo, Pineto affaccia direttamente sul Mare Adriatico. Per l’estate 2021 ha ricevuto l’ambitissima bandiera blu per la 18esima volta. In pochi lo conoscono, eppure è una località affascinante, adatta a bambini ed adulti, con un bel mare, spiaggia di sabbia finissima e, facendo le scelte giuste, anche economica.

Questa meta di viaggio low cost è caratterizzata poi da una stupenda pineta, che prosegue lungo il litorale.

Se in vacanza non potete fare a meno di immergervi nella storia di un luogo, assolutamente da vedere è la Torre del Cerrano, una torre di avvistamento del Cinquecento risalente al Regno di Napoli. Proprio nei dintorni della torre, per gli amanti del mare si trova la parte di spiaggia più bella di Pineto, ovvero quella vicino all’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano. Bellezza e costo zero: questa infatti è una spiaggia libera, per cui potrete godervi il sole senza costi aggiuntivi.

Pineto è una meta ottima anche per gli sportivi: le piste ciclabili della città la rendono la località perfetta se volete passare le vostre vacanze all’insegna di sport e sostenibilità. Vi consigliamo di percorre la pista che si trova lungo il mare, dalla quale è possibile raggiungere spiagge poco frequentate, tra cui quella di Scerne.

12) Marina di Gioiosa Ionica - Calabria

Passando in Calabria, vera perla del Mar Ionio che merita attenzione questa estate come in quelle precedenti è Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Marina di Gioiosa si trova nel cuore della Locride, in quella che viene conosciuta anche come “Costa dei gelsomini”. Oggi questo paese è un’importante stazione balneare: non mancano infatti spiagge, calette e litorali dalla sabbia fine e bianca. Anche le strutture balneari sono di primo livello, adatte sia per le famiglie che per i giovani.

Questa località vanta però anche numerosi monumenti che testimoniano la sua antica fondazione, come il teatro greco-romano di Marina di Gioiosa Ionica simbolo nonché monumento più illustre della città. Da vedere è anche Torre del Cavallaro, o Torre Borraca, che si trova nei pressi della stazione, edificata probabilmente nel Cinquecento. Molto imponente è anche la Torre Galea, antica residenza feudale ubicata a circa 2 km dal centro di Marina di Gioiosa Ionica, fatta costruire dal nobile sorrentino Cola Iacopo Romano tra il 1483 e il 1490.

Per quanto riguarda le bellezze da visitare nei dintorni di Marina di Gioiosa, consigliamo gli scavi di Locri Epizefiri e di Kaulon. Dal punto di vista naturalistico, per chi ama passeggiare e fare trekking in un entroterra ancora per la gran parte selvaggio, a pochi minuti di distanza da Marina di Gioiosa Ionica si trova il Parco nazionale dell’Aspromonte, costellato da suggestivi borghi montani. Per risparmiare l’ideale è prendere in affitto delle case, disponibili spesso a costo bassissimo o si può anche optare per uno dei numerosi bed and breakfast del posto.

13) Numana - Marche

Rimanendo sempre in Centro Italia, meta economica e suggestiva è senz’altro Numana, città in provincia di Ancona nel cuore della riviera del Conero. Numana ha origini antiche che risalgono al VI secolo a.C. (periodo dei Piceni) ed è perfetta per una vacanza rilassante e divertente tra spiagge sabbiose con acque trasparenti e paesaggi naturali splendidi.

Questo antico borgo di pescatori vanta un centro storico davvero suggestivo dove poter passeggiare tra stretti vicoli e casette colorate. Numana è come se fosse una romantica terrazza sul mare dove il connubio tra tradizione e modernità è perfetto. Per i turisti dall’animo green ricordiamo che Numana è la “Città delle Tartarughe” dal 2001, quando tra la Spiaggiola e la spiaggia dei Frati (due delle spiagge più note e belle del posto) è nata la Caletta delle Tartarughe, un’area destinata alla riabilitazione di questi animali prima del loro rilascio in natura.

Da visitare anche l’Aquarium Statale, museo nel centro storico dove si possono ammirare reperti appartenenti al periodo compreso tra Paleolitico e età tardo romana. L’ingresso è a solo 1€ per ragazzi tra i 18 e i 25 anni, 2€ dai 26 ai 65 anni. Gratis per gli over 65 e i minori di 18 anni.

14) Castiglione della Pescaia - Toscana

Una vacanza low cost in Toscana è possibile e Castiglione della Pescaia è un buon compromesso tra paesaggi, mare da sogno e costi ridotti. Questo paese è situato nella zona della Maremma, in provincia di Grosseto, e non è difficile trovare appartamenti, camping o soluzioni economiche per pernottare e molto accessibili rispetto ad altre località toscane. Castiglione della Pescaia è costituita da una parte alta, quella più nuova, e da una parte bassa, il borgo antico. Nella parte alta si concentrano le attività commerciali e in alta stagione si incendia la movida: tanti infatti sono i localini e i bar dove fare aperitivo a prezzi modici.

La parte del borgo invece è racchiusa dalle mura antiche: attraversando la porta urbica si possono salire e percorrere le strette strade che si arrampicano verso la sommità del promontorio. Da qui potrete immergervi in un’atmosfera da sogno tra le mura, le archibugiere e le antiche porte.

Bellissime e varie sono le spiagge di Castiglione, ideali sia per gli amanti della sabbia sia per chiunque preferisce fare snorkeling. Per fare un tuffo nel passato invece a 20 km di distanza dal paese si può visitare l’antica città etrusca di Vetulonia, area archeologica che merita una visita e che è possibile visitare gratuitamente. Ottimo luogo di vacanza anche per chi ama la natura: assolutamente da esplorare la riserva naturale Diaccia Botrona, un’area caratterizzata da un clima umido che ospita un raro ecosistema.

15) Sestri Levante - Liguria

Dal Centro facciamo un salto al Nord Italia e per una vacanza indimenticabile ma economica consigliamo la località di Sestri Levante, cittadina incantevole per la sua bellezza paesaggistica immersa tra la Baia del Silenzio e la Baia delle Favole. Questa località è un borgo ricco di storia e cultura dove numerosi sono i monumenti da visitare, ma anche i negozi dove fare shopping.

Sestri è una delle mete delle vacanze in Liguria, a pochi passi dalla celebre e più costosa Portofino. Per chi ama muoversi all’aperto, sarà un piacere godersi lunghe passeggiate come quella che dal centro porta in cima a Punta Manara dalla quale potrete ammirare la vista sul Golfo del Tigullio e verso Riva Trigoso.

Un’altra passeggiata suggestiva è quella che raggiunge le Rocche di Sant’Anna che è possibile percorrere sia a piedi che in mountain bike. Per chi volesse godersi il paesaggio senza stancarsi troppo, si possono fare anche percorsi più brevi come quelli per raggiungere la chiesa di San Nicolò da cui si può godere una vista mozzafiato sulla baia del Silenzio e quello della salita che porta alla chiesa dei Frati Capuccini, affacciata sempre sulla stessa baia. Numerosi nella città sono i bed and breakfast dove poter pernottare senza spendere troppo, a partire dai 30€ a notte.