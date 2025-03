Viaggi low cost in Italia, le 25 mete più economiche nel 2025

Come investire in borsa?

Mancano pochi mesi all’estate 2025 e con lei ritorna anche il desiderio di concedersi una meritata vacanza, in modo da prendersi una pausa dagli stressanti ritmi del lavoro e del caos cittadino. Se la mente è già in viaggio verso una baita in montagna o verso una residenza sul mare, dall’altra bisogna rimanere con “i piedi per terra” e guardare alle proprie disponibilità economiche.

È forse questa una delle più grandi sfide di ogni vacanziere: organizzare e godersi una vacanza low cost rilassante o piena di avventure, senza però spendere troppo. Una sfida, dato l’aumento dei costi ma non per questo impossibile: bisogna solo saper scegliere la giusta meta. Se c’è chi desidera partire per l’estero, dall’altra non si può certo ignorare le perle del nostro territorio. L’Italia, infatti, è un paese ricco di storia, cultura e bellezze naturali, e non sempre è necessario un grande budget per scoprire le sue meraviglie. Infatti, ci sono molte destinazioni che offrono esperienze straordinarie a costi contenuti.

Da borghi incantevoli che sembrano fuori dal tempo a località balneari immerse in paesaggi mozzafiato, passando per città d’arte dalle atmosfere uniche, l’Italia offre un ampio ventaglio di scelte per chi vuole viaggiare a basso costo. In questo caso potrebbe essere utile conoscere quali sono le mete più economiche per l’estate 2025, indicando almeno una meta da sogno economica per regione, e il cui costo si aggira tra i 50-100 euro a notte.

1. Aosta, Valle d’Aosta Aosta è una meta ideale per gli amanti della montagna che vogliono godersi la bellezza delle Alpi senza spendere cifre esorbitanti. La città, ricca di storia, offre monumenti romani come l’Arco di Augusto e il Teatro Romano. I prezzi per soggiornare ad Aosta sono più bassi rispetto ad altre località alpine, e le escursioni nella natura sono gratuite o molto economiche. Inoltre, la Valle d’Aosta è ricca di paesaggi mozzafiato, rendendola ideale per una vacanza all’insegna della natura e della tranquillità senza gravare sul budget.

2. Biella, Piemonte Tra le mete low-cost in montagna non può mancare Biella, ai piedi delle Alpi piemontesi, la città è un piccolo gioiello, dove è possibile ammirare monumenti di epoca romana, rinascimentale ed ottocenteschi, e dalla quale sarà possibile visitare meravigliose valli e montagne grazie a numerosi percorsi di trekking che conducono alle Alpi biellesi, fino al lago di Viveron. Da non perdere a Biella è sicuramente la possibilità di raggiungere lo storico quartiere il Piazzo attraverso una panoramica funicolare; quartiere che ha conservato le caratteristiche del borgo medioevale del 1160.

3. Tirano, Lombardia Vicino al confine con la Svizzera sorge il borgo di Tirano, punto di partenza e arrivo del trenino rosso del Bernina, patrimonio Unesco dal 2008. Anche Tirano è famosa per essere una città “slow”, tra le più suggestive della Valtellina. Questo piccolo centro riserverà numerose sorprese sia di carattere naturale e sportivo che di carattere artistico e culturale. A Tirano, infatti, sarà possibile visitare il Santuario della Madonna di Tirano, Palazzo Salis, Palazzo Torelli e le numerose dimore aristocratiche, mentre gli amanti dello sport potranno dedicarsi a diverse attività, percorrendo in bicicletta il Sentiero Valtellina o facendo rafting lungo l’Adda.

4. Valli del Vanoi, Trentino-Alto Adige Se si desidera trascorrere la propria estate tra numerose attività differenti a poco prezzo, le Valli del Vanoi vicino Trento sono perfette. Raggiungendo il Trentino-Alto Adige, è possibile infatti trovare questo piccolo paradiso terrestre. Le Valli sono composte da un’immensa distesa di verde, tra vette che superano i 2000 metri d’altezza, parchi naturali, aree verdi attrezzate, laghi, fiumi di montagna e spazi di natura incontaminata di ogni tipo, le Valli del Vanoi sono la meta giusta per famiglie, coppie o gruppi di amici ed escursionisti.

6. Asiago, Veneto Altra imperdibile città di montagna è sicuramente Asiago con i suoi ampi spazzi, verdi prati, destinazione ideale per chi è alla ricerca di un ambiente salubre ed incontaminato dove poter rilassarsi e divertirsi. Anche questa meta è perfetta per praticare moltissimi sport grazie ai numerosi impianti sportivi, dal golf, alla mountain bike, dal tiro con l’arco, fino all’arrampicata sportiva. La località offre anche la propria storia agli amanti della cultura. Asiago, infatti, è stata uno dei teatri della prima guerra mondiale, con numerosi percorsi escursionistici di guerra dove con l’ausilio di indicazioni ed illustrazioni si possono ripercorrere gli scenari del primo conflitto mondiale alla scoperta di trincee ed avamposti.

7. Trieste, Friuli-Venezia Giulia Una perla preziosa del Nord-Est Italia. Trieste è una città di mare e di frontiera, da sempre un ponte per l’Italia verso l’Europa. Affacciata sul mar Adriatico e protetta dall’altopiano Carsico, Trieste conserva ancora quei tratti mitteleuropei immortalati dalle poesie del triestino Umberto Saba. Oltre a farsi incantare dal centro storico della città, con piazze e monumenti, non può mancare una visita al Caffè degli Specchi, istituzione di Trieste, o al castello di Miramare, affacciato sul Golfo di Trieste, poco fuori città.

8. Levanto, Liguria Levanto, una località ligure situata nei pressi delle Cinque Terre, è la scelta perfetta per chi vuole godersi il mare senza i costi elevati delle destinazioni più turistiche. Le sue spiagge sono ideali per chi cerca tranquillità, con un’atmosfera che invoglia al relax. I prezzi degli alloggi sono moderati e, grazie alla vicinanza alle Cinque Terre, Levanto è un’ottima base per esplorare i celebri borghi a un costo più contenuto. Non mancano attività per gli amanti della natura, tra cui escursioni lungo i sentieri panoramici della zona.

9. Porto Venere, Liguria Porto Venere è una meta romantica e affascinante, che offre un mix perfetto di mare, storia e bellezza naturale. Il borgo è celebre per le sue case colorate, le stradine strette e il panorama mozzafiato sul Golfo dei Poeti. I costi per visitare Porto Venere sono relativamente contenuti, soprattutto se si opta per alloggi lontani dalle zone più turistiche. La vicinanza a La Spezia e alle Cinque Terre consente di esplorare anche altre splendide località, senza dover affrontare spese troppo elevate. Le escursioni nel Parco Naturale regionale sono un’ulteriore attrazione economica.

11. Porto Recanati, Marche Porto Recanati è una meta affascinante e poco costosa della costa marchigiana. La sua spiaggia di sabbia fine è ideale per famiglie e giovani, mentre il centro storico offre scorci pittoreschi. I costi per alloggiare in appartamenti e hotel sono contenuti, permettendo di godersi una vacanza al mare senza rinunciare al comfort. Porto Recanati è anche un punto di partenza ideale per visitare i borghi vicini e il Parco del Conero, un’area protetta che offre sentieri immersi nella natura e panorami mozzafiato sulla costa.

12. Pineto, Abruzzo Pineto è una delle gemme meno conosciute della costa adriatica. Questo tranquillo borgo offre lunghe spiagge di sabbia, acque pulite e una lunga passeggiata sul mare. È perfetta per famiglie e coppie che vogliono godersi una vacanza al mare senza spendere cifre elevate. I prezzi degli hotel e delle case vacanza sono relativamente bassi, e la città è ben collegata con altre località abruzzesi. A poca distanza si trovano anche il Parco Nazionale della Maiella e il Parco del Gran Sasso, ideali per gli amanti della natura.

13. Termoli, Molise Il Molise riserva numerose sorprese ai suoi turisti: perfetta soluzione per andare in vacanza spendendo poco. La piccola regione conta 35 km di costa sul mar Adriatico, meglio nota come Costa Verde, dove è possibile trovare spiagge dalla ricca vegetazione, molto vicine agli antichi borghi. La città di Termoli ha conservato il borgo medievale chiuso dentro le mura che lo separano dalla città moderna, l’antico borgo custodisce il meraviglioso Castello Svevo.

14. Orbetello, Toscana Orbetello è una pittoresca cittadina situata in Toscana, che offre un’esperienza unica senza i prezzi elevati delle località più turistiche. Situata all’interno della laguna, offre splendidi panorami e un’atmosfera tranquilla. La spiaggia della Giannella è una delle principali attrazioni, con un mare pulito e sabbia fine. Inoltre, il Parco della Maremma è ideale per gli amanti della natura. Il costo della vita è moderato, con ristoranti e alloggi che offrono buone soluzioni a prezzi contenuti, rendendo Orbetello una meta perfetta per vacanze economiche.

16. Tivoli, Lazio Tivoli, situata a breve distanza da Roma, è una città ricca di storia e bellezze naturali che offre un’ottima alternativa economica alla Capitale. Le famose Ville di Tivoli, come Villa d’Este e Villa Adriana, sono patrimonio dell’umanità e possono essere visitate a prezzi accessibili. I costi di soggiorno e ristorazione sono bassi, rendendo Tivoli una meta ideale per una gita fuori porta o un weekend economico. Inoltre, la città è ben collegata con Roma, permettendo di esplorare la capitale senza l’alto costo della vita romana.

17. Cilento, Campania Il Cilento è una destinazione perfetta per chi cerca tranquillità e bellezze naturali senza spendere troppo. Spiagge come quelle di Palinuro e Marina di Camerota offrono sabbia dorata e acque cristalline. Inoltre, il parco nazionale del Cilento è ideale per escursioni e passeggiate. I prezzi degli alloggi sono abbordabili, con diverse opzioni di appartamenti e agriturismi che rendono questa zona una meta low cost. Da non dimenticare le meraviglie storiche come Paestum, con i suoi templi greci, che possono essere visitati a prezzi contenuti.

18. Napoli, Campania Napoli è una delle città italiane più affascinanti e, fortunatamente, anche una delle più economiche. Tra la pizza, il lungomare e i monumenti storici come il Museo Archeologico Nazionale e il Castel dell’Ovo, Napoli offre un’esperienza indimenticabile a basso costo. Gli alloggi sono abbordabili, specialmente nelle zone meno turistiche. Le pizzerie locali offrono ottimi piatti a prezzi contenuti. Napoli è anche un punto di partenza ideale per visitare la Costiera Amalfitana, Pompei e il Vesuvio, rendendo ogni visita un’esperienza culturale senza svuotare il portafoglio.

19. Rodi Garganico, Puglia Situato nel Parco Nazionale del Gargano, Rodi Garganico è un luogo incantevole che abbina il fascino del mare alla bellezza dei paesaggi montani. Le sue spiagge di sabbia fine e le acque cristalline sono perfette per una vacanza rilassante. Le Isole Tremiti, raggiungibili in traghetto, sono una meta ideale per chi cerca un angolo di paradiso senza spendere troppo. L’atmosfera tranquilla e le tradizioni locali rendono Rodi una destinazione perfetta.

21. Matera, Basilicata Matera è una delle città più uniche e suggestive d’Italia, famosa per i suoi Sassi, le abitazioni scavate nella roccia. Nonostante il suo fascino, Matera rimane una destinazione low cost. I prezzi degli alloggi e dei ristoranti sono accessibili, e la città offre numerose opportunità per esplorare la sua storia millenaria. La Cattedrale di Matera e il Parco della Murgia offrono panorami spettacolari e sono facilmente visitabili. Matera è anche un’ottima base per esplorare i paesaggi della Basilicata senza spendere troppo.

22. Tropea, Calabria Una delle perle più famose della Calabria è Tropea, una città costruita su una roccia alta 60 metri a picco sul mar Tirreno. La città è un’ottima meta low cost, da visitare idealmente fuori stagione quando non è presa d’assalto dai turisti. Qui sarà possibile ritrovare la bellezza dell’arte bizantina, grazie al santuario di Santa Maria dell’Isola, posizionata su uno scoglio di arenaria. Ma Tropea è ricca di monumenti storici, dalla cattedrale romanica siculo-normanna del XII secolo in stile barocco, dove è possibile trovare il grande Crocifisso Nero del 1600, fino al maestoso Palazzo Toraldo, appartenuto a una famiglia di origini sveve. Il Museo Civico Diocesano poi propone un percorso storico dal Medioevo agli ultimi anni del XIX secolo.

23. Trapani, Sicilia Per un viaggio indimenticabile ma low cost in Sicilia, Trapani è l’ideale: storia e bellezze naturali. Trapani un tempo rappresentava un importante crocevia del commercio tra Cartagine e Venezia, e oggi il centro storico incanta con le sue stradine in pietra chiara, le chiese dalle ricche facciate e i suoi eleganti palazzi. Tra i luoghi da visitare non può mancare Erice, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, situato sul Monte Erice dal quale il panorama visibile dal suo giardino “Balio” che circonda il Castello di Venere è indimenticabile.

24. Maracalagonis, Sardegna Maracalagonis è un affascinante paesino sardo situato vicino a Cagliari. Questa meta è ideale per chi desidera una vacanza economica ma comunque ricca di bellezze naturali. Le sue spiagge, come quella di Solanas, sono perfette per il relax e poco affollate. E se il costo della vita in Sardegna varia, Maracalagonis rimane una destinazione accessibile. La vicinanza a Cagliari permette anche di esplorare la città e i suoi dintorni senza spendere troppo. La Sardegna offre anche numerosi sentieri per il trekking e la possibilità di scoprire antichi nuraghi.