Via alla Golden power per Piaggio Aerospace

Con la decisione di esercitare i poteri speciali della Golden power per Piaggio Aerspace, il Governo ha di fatto sancito il prossimo passaggio di proprietà dell’azienda ai turchi di Baykar.

La cessione di tutti i complessi aziendali alla società turca, leader nello sviluppo e produzione di sistemi per veicoli aerei senza pilota e con esperienza nelle tecnologie aerospaziali avanzate, era stata già autorizzata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel dicembre scorso.

La decisione era giunta in seguito alla “vertenza iniziata nel dicembre 2018, quando Piaggio Aerospace - realtà italiana attiva nella progettazione, costruzione e supporto di velivoli e motori aeronautici per operatori privati, governativi e militari - era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria”, come si può leggere nella nota ministeriale del 27 dicembre 2024.

Ora è stato compiuto un ulteriore passo, quello della Golden power su Piaggio Aerospace, che chiama in causa Baykar affinché rispetti determinate prescrizioni di garanzia scritte nel documento del Governo.

Lo scopo finale è di riavviare la produzione e proteggere i lavoratori coinvolti negli stabilimenti italiani. Inizia il nuovo capitolo “turco” per Piaggio Aerospace, cosa aspettarsi adesso.