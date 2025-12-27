Vi spiego perché siamo entrati nel decennio del Vietnam

I dazi di Donald Trump hanno fatto il solletico al Vietnam. Poco importa che gli Usa abbiano imposto una tariffa del 20% sul Made in Vietnam.

Già, perché nel terzo trimestre del 2025 i dati dicono che l’economia vietnamita è cresciuta dell’8,22% su base annua superando quella della Cina. E facendo segnare un’accelerazione rispetto al 7,96% fatto registrare nella finestra compresa tra aprile e giugno.

Nel frattempo i colossi dell’immobiliare stanno costruendo palazzi di lusso ad Hanoi e Ho Chi Minh City a ritmi sfrenati, al punto che l’Urban Land Institute (ULI) di Washington ha pubblicato uno studio emblematico. [...]