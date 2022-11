Veterinario gratis, ecco dove e quando sorgerà il primo ospedale gratuito per gli animali domestici

Le cure per gli animali domestici sono completamente a carico dei padroni, i veterinari infatti svolgono un servizio privato, peraltro neanche troppo economico nella maggior parte dei casi. Poter usufruire del servizio veterinario gratis sembra un’utopia, ma è quello che accadrà a Roma, dove sorgerà il primo ospedale gratuito per animali domestici.

La struttura dovrebbe essere realizzata nel 2024 e funzionerà in modo del tutto analogo ai comuni ospedali per umani, con tanto di pronto soccorso attivo 24 ore su 24 e un’area apposita per isolare i pazienti affetti da malattie trasmissibili. È proprio ciò a cui auspicavano da tempo tutti gli amanti degli animali, spesso penalizzati dai costi della sanità veterinaria.

Roma ospiterà la prima struttura di questo genere su tutto il territorio italiano, dando il via a un enorme progresso dal punto di vista della cura degli animali domestici. Nonostante esistessero già alcune forme di assistenza, la possibilità di accedere a un vero e proprio ospedale è incredibilmente vantaggiosa, non solo per la riduzione dei costi ma anche per la possibilità di avere tutti i servizi indispensabili a disposizione.

Ospedale veterinario gratuito, i servizi e quando sarà pronto

L’ospedale veterinario gratuito sarà eretto a Roma e in particolare in via della Magliana, prendendo posto in un programma di riqualificazione e ampliamento del canile comunale di Muratella. Entro metà del 2023 dovrebbe, secondo le previsioni, concludersi il progetto esecutivo, così che l’ospedale sia pronto nel 2024.

Non sono ancora stati resi pubblici alcuni dettagli sul funzionamento della struttura, come la modalità di accesso, il numero di veterinari dipendenti e gli animali accettati, ma non è dato sapere neanche se il servizio sarà rivolto esclusivamente ai cittadini romani o meno.

Per il momento si conoscono però alcune informazioni strutturali, indispensabili per capire non solo l’entità economica del progetto ma anche l’effettiva utilità dei servizi ospedalieri. Il disegno previsto, comunque, sembra garantire tutte le prestazioni sanitarie essenziali. L’ospedale difatti avrà:

Un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 .

. Laboratori di diagnostica .

. Un reparto di terapia intensiva .

. Un’area per isolare le malattie contagiose .

. Due sale operatorie .

. L’area di degenza post-intervento .

. Una sala gessi.

Roma e la tutela degli animali da compagnia

L’avvio di questo proposito è tanto eccezionale quanto necessario. In effetti nel corso degli ultimi anni, l’attenzione verso gli animali domestici è aumentata considerevolmente, grazie a una sensibilità collettiva più matura e informata, proprio come quella del sindaco di Roma. Roberto Gualtieri, infatti, ha espresso la necessità di tutelare e curare gli animali in maniera più efficace già durante la sua campagna elettorale.

Così, ora che il Comune romano ha ufficializzato l’avvio di questo percorso, dando via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica, il sindaco ha pubblicato un post su Facebook per condividere il suo entusiasmo. Il progetto, secondo Gualtieri, rappresenta non solo un miglioramento nella tutela degli animali, ma anche il concretizzarsi di un impegno preso verso i cittadini.

Roberto Gualtieri si è anche premurato di ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, tra cui l’assessora Alfonsi e le reti di volontariato, con i quali ha stretto un rapporto fondato sul confronto e la collaborazione. Opinione condivisa anche dal consigliere regionale Simone Lupi.

Quest’ultimo, infatti, ha tenuto molto a sottolineare i numerosi vantaggi che apporterà l’ospedale veterinario gratuito, in particolare nella diminuzione dei fenomeni di randagismo e abbandono degli animali. Il consigliere ha considerato infatti che queste problematiche sono tristemente destinate ad aumentare, vista la situazione economica critica degli italiani.

Non è comunque la prima volta in cui la Regione Lazio è promotrice di attività finalizzate a semplificare il rapporto fra uomini e animali domestici, proprio nel rispetto della dignità degli animali in quanto esseri viventi. Tutti i residenti della capitale con condizioni economiche provate, possono infatti già usufruire di alcune cure veterinarie gratuite. La creazione dell’ospedale veterinario rappresenta perciò una tappa assolutamente coerente, oltre che fondamentale.