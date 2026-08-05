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In vendita un bunker antiatomico con vista mare, costa meno di un appartamento

Emanuela Ceccarelli

5 Agosto 2026 - 19:35

In vendita nel Kent un ex bunker antiatomico della Guerra Fredda a soli 45.000 sterline.

In vendita un bunker antiatomico con vista mare, costa meno di un appartamento
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Comprare una casa con vista sul mare è il sogno di molti, tuttavia molto spesso questo desiderio si scontra con un mercato immobiliare non sempre economico, a meno di non scendere a qualche compromesso. In Inghilterra, per esempio, è stato messo in vendita un bunker antiatomico risalente al tempo della Guerra Fredda, nascosto sotto terra e affacciato sulla costa della Manica. Il prezzo richiesto è di 45.000 sterline, un prezzo decisamente abbordabile per una struttura con una posizione tanto panoramica.

Il bunker della Guerra Fredda in vendita a Folkestone

Il bunker si trova a Folkestone, nel Kent, una nota località costiera del sud-est dell’Inghilterra dalla quale, nelle giornate più limpide, è possibile osservare la costa francese oltre la Manica.

La struttura è stata costruita nel 1971, anno in cui il Ministero della Difesa britannico decise di edificarlo come postazione di osservazione strategica per il Royal Observer Corps, l’organizzazione civile incaricata di avvistare eventuali minacce e tracciare le ricadute radioattive in caso di conflitto atomico.

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L’accesso alla struttura avviene attraverso una scala che conduce sottoterra, mentre in superficie la presenza del bunker è nascosta da due piccoli blocchi di cemento progettati per non attirare l’attenzione. Stando a quanto rivelato da Miles & Barr, l’agenzia immobiliare che si occupa della vendita, una volta entrati la struttura appare molto più ampia rispetto a quanto si possa immaginare dall’esterno. Il bunker è profondo quattro metri e, seppur sia rimasto inutilizzato per anni, sarebbe in condizioni asciutte e con una temperatura interna abbastanza stabile durante tutto l’anno.

Oggi nessuna delle apparecchiature originali è compresa nella vendita, nel corso degli anni la struttura è stata completamente svuotata. Un’ispezione del 2001 segnalava infatti la presenza di un tavolo, mensole, sedili con vano contenitori e cablaggi, tutti arredi completamente rimossi.

Il terreno circostante il bunker misura circa 15 metri quadrati ed è dotato di un ingresso carrabile capace di ospitare fino a sei automobili. Nelle vicinanze della struttura si trovano anche una condotta idrica e una vecchia linea telefonica BT, sebbene un eventuale collegamento richiederebbe autorizzazioni e verifiche tecniche.

La proprietà viene proposta attraverso il Modern Method of Auction, con un’offerta iniziale di 45.000 sterline a cui vanno aggiunti i costi di prenotazione, e l’acquirente avrà 56 giorni per completare l’operazione. I possibili acquirenti non avranno accesso agli interni del bunker per motivi di sicurezza e dovranno valutare l’acquisto basandosi solo sulla documentazione fornita dagli agenti immobiliari.

A cosa servivano i bunker antiatomici del Regno Unito

Questo bunker non è certo una rarità nel Regno Unito; durante la Guerra Fredda, infatti, sono stati realizzati in tutto il Paese una vasta rete di piccole postazioni sotterranee per raccogliere informazioni in caso di attacco nucleare. Si tratta di ben 1.500 bunker operativi dove pochi osservatori potevano monitorare gli effetti di un’esplosione.

I bunker del Royal Observer Corps servivano a rilevare diversi elementi, dalla posizione dell’esplosione alla potenza dell’ordigno fino alla diffusione delle radiazioni nell’ambiente circostante.

La dotazione originaria di questi spazi comprendeva strumenti di altissima precisione per l’epoca, come il Ground Zero Indicator, pensato per calcolare l’altezza e la direzione di un’eventuale esplosione, e il Bomb Power Indicator, destinato a stimare la potenza dell’impatto. I dati così raccolti venivano poi trasmessi ai centri regionali, dove erano analizzati per comprendere l’impatto di un eventuale attacco.

La postazione di Folkestone era classificata come master post grazie alla sua particolare copertura metallica sul condotto di ventilazione; il bunker ha mantenuto la sua operatività fino al 1991, anno in cui il governo britannico ha provveduto a smobilitare progressivamente i bunker sparsi per il Paese.

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Non è il primo bunker in vendita in Inghilterra

L’immobile di Folkestone è un’opportunità per chi desidera possedere una testimonianza tangibile del Novecento, inserita in un contesto paesaggistico suggestivo e vicinissimo alle principali vie di comunicazione. In Inghilterra sopravvivono ancora numerosi esemplari dei 1.500 bunker costruiti durante la Guerra Fredda.

In Cumbria, più precisamente nei pressi della stazione di Dent, è possibile trovare un bunker dotato persino di un appezzamento di terreno e di una connessione telefonica per la banda larga. Questo lotto è stato battuto all’asta per 48.000 sterline, superando ampiamente le aspettative iniziali.

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