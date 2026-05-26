Il mondo del collezionismo regala sempre storie incredibili, tra persone che trovano per caso in un cassetto francobolli che valgono decine di migliaia di euro e altre che acquistano un vecchio vinile in una bancarella dell’usato per poi scoprire che vale quanto una villa.

La bella notizia è che queste storie fortunate accadono anche in Italia. È il caso di Tomaso Freschi, consulente finanziario piacentino classe 1987 che vendendo la sua collezione di carte Magic è riuscito a comprarsi una casa.

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Un collezionismo lungo una vita

Magic The Gathering, nato nell’ormai lontano 1993, è uno dei giochi di carte fantasy più famosi della storia e una vera e propria miniera d’oro per i collezionisti di rarità.

Tra loro c’è anche Tomaso Freschi. Il giovane piacentino si avvicinò al gioco da bambino acquistando le carte in fumetteria per creare dei mazzi con cui avrebbe sfidato gli amici.

Terminato il liceo i mazzi finirono in fondo a un cassetto, ma negli anni dell’università Tomaso decise di riprendere ad acquistare carte per allargare la sua collezione di rarità. Alla fine riuscì a mettere insieme la bellezza di 80 album di pezzi introvabili, tra cui un esemplare di Black Lotus, il “Sacro Graal” tra gli appassionati di Magic.

La decisione di vendere le carte

Nel 2019 la decisione che cambia tutto. Tomaso si rende conto di avere una stanza piena di album di carte e da buon esperto di finanza e mercati, decide di analizzare le oscillazioni delle loro valutazioni.

Con il passare del tempo le sue carte avevano raggiunto quotazioni estremamente alte, tanto da convincerlo a venderle in blocco a due società collezionistiche italiane. Con il ricavato è riuscito addirittura a comprare addirittura una casa.

Le carte Magic più rare della storia

Se Tomaso Freschi è riuscito a comprare una casa con una collezione di Magic, molto probabilmente i possessori delle 3 carte più rare della storia sono riusciti ad acquistare una villa.

I soldi a disposizione per farlo li aveva sicuramente il possessore della carta Black Lotus edizione Alpha in condizioni perfette venduta in un’asta a maggio 2024: per comprarla sono serviti 3 milioni di dollari, poco più di 2,5 milioni di euro.

Sul secondo gradino del podio delle Magic più rare di sempre troviamo una copia de il Signore dell’Abisso immacolata venduta a 104.000 dollari, pari a quasi 90.000 euro. Un caso molto particolare in quanto non si tratta di una carta che Wizards of the Coast (la casa creatrice del gioco) ha inserito nella reserved list dei pezzi che non vengono più ristampati per preservarne il valore.

In tripla cifra troviamo anche Copia Artefatto, venduta a un’asta per 100.000 dollari (86.000 euro circa). Una delle carte più potenti del gioco, oltre che una delle più rare.

Del tutto particolare la storia dell’Unico Anello, una carta di cui esiste un solo esemplare, attualmente posseduto dal cantante Post Malone. L’artista l’ha acquistata sborsando la bellezza di 2 milioni di dollari (poco più di 1,7 milioni di euro) a un giovane canadese che l’ha trovata in una semplice busta.