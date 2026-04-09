Collezionare monete e francobolli non è soltanto un semplice passatempo. Può rivelarsi anche un vero e proprio investimento economico e uno dei modi più veloci per diventare ricchi.

Se anche noi abbiamo la passione della filatelia o, semplicemente, abbiamo trovato un antico francobollo in uno dei nostri cassetti dovremmo correre a farlo valutare da un esperto. Gli esemplari di cui parleremo nei prossimi paragrafi hanno valori superiori ai 20.000 euro.

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Il mitico Gronchi Rosa

Probabilmente il francobollo italiano più famoso al mondo è il mitico Gronchi Rosa, emesso nel 1961 in occasione del viaggio in Sud America del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. A decretarne il suo enorme valore fu un errore nel disegno dei confini del Perù. Un errore che portò all’immediato ritiro e sostituzione a cui, però, alcuni esemplari riuscirono a “sfuggire”.

Oggi quegli esemplari nuovi con gomma integra sono valutati intorno ai 1.000 euro. Quelli più rari delle buste viaggiate superano tranquillamente i 30.000 euro nelle aste.

Quando una contraffazione diventa un affare

Pochissimi conoscono Giuseppe Re, funzionario delle Poste di casa Savoia con un sogno nel cassetto: quello di promuovere un sistema innovativo da lui inventato per realizzare francobolli a prova di falsificazione.

Un sogno che non si realizzò e che lo convinse, per provare a dimostrare la bontà del suo metodo, a contraffare un francobollo. Quel francobollo, l’1 cent, venne applicato su sei buste e inviato a personaggi di spicco, compreso il ministro delle Finanze Quintino Sella. Nessuno di loro si accorse del trucco ma questo non bastò a fargli ottenere il contratto di fornitura.

Quegli esemplari falsificati come monito esistono ancora e sono particolarmente ambiti dai collezionisti. Pochi mesi fa ne è stato venduto con base d’asta a partire da 20.000 euro.

I francobolli italiani più rari della storia

Il Gronchi Rosa e il francobollo falso di Giuseppe Re hanno quotazioni elevatissime ma non si avvicinano neanche lontanamente agli esemplari italiani più rari della storia.

A detenere il record assoluto tra i francobolli tricolore è l’Error of Color siciliano del 1859, prodotto dal Regno delle Due Sicilie appena due anni prima dell’Unità d’Italia. Ne esistono soltanto due esemplari conosciuti e uno di essi è stato venduto a un’asta in Svizzera nel 2011 a 1,86 milioni di euro.

Risale più o meno allo stesso periodo il 3 lire di Toscana, emesso nel 1860. Secondo gli addetti ai lavori esistono poco più di 300 copie di questo francobollo e soltanto due di esse incollati su delle lettere. Attualmente il loro valore supera i 200.000 euro.

Due errori, invece, hanno fatto salire alle stelle le valutazioni del francobollo dedicato al centenario della morte di Alessandro Volta del 1927 e di quello emesso nel 1937 per celebrare il bimillenario della nascita di Giulio Cesare Ottaviano, l’imperatore Augusto.

Del francobollo di Volta ne esistono diversi valori e colori ma tra quelli rossi da 20 centesimi si “nascondono” circa 480 pezzi colorati in violetto: ognuno di essi vale tra gli 8.000 e i 50.000 euro. Di quello dedicato ad Augusto esistono tra le affrancature da 15 centesimi 50 esemplari stampati in violetto invece che in nero e oggi vengono valutati circa 20.000 euro.