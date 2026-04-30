Pensionata spende €10 al mercatino dell’usato. Ne guadagna €45.000

Molte persone, soprattutto chi ama il vintage, adorano girare per i mercatini dell’usato alla ricerca di oggetti particolari o di veri affari. Li si vede scrutare bancarella dopo bancarella, analizzare ogni dettaglio e avviare trattative con i venditori nel tentativo di ottenere il prezzo migliore. Non di rado capita che qualcuno riesca davvero a fare un affare eccezionale, proprio come accaduto a una pensionata di Silkeborg, città della Danimarca.

La donna si era recata in uno dei tanti mercatini locali e si era soffermata davanti a una bancarella, attirata da una scatola di legno, una sorta di portagioie un po’ consumato dal tempo. L’oggetto le era piaciuto e aveva deciso di acquistarlo per circa 10 euro, pensando di utilizzarlo semplicemente per conservare bottoni e filo da cucito. Una volta tornata a casa, però, ha sollevato il coperchio e, spostando alcuni fogli di giornale ammassati sul fondo, ha notato qualcosa di dorato, pesante e con una lucentezza ben diversa da quella della comune bigiotteria.

Un bracciale in oro dal valore stimato di 45.000 euro

Si trattava di un bracciale. Inizialmente la pensionata era convinta che fosse un semplice oggetto di poco valore, forse in latta, ma osservandolo meglio ha notato piccoli segni incisi all’interno. A quel punto ha deciso di farlo valutare presso una delle più importanti case d’asta danesi, la Bruun Rasmussen. Gli specialisti hanno analizzato il pezzo e hanno subito compreso che si trattava di un bracciale in oro, dal valore stimato di circa 46.000 euro.

Secondo gli esperti, l’oggetto risalirebbe probabilmente alla prima metà del Novecento e sarebbe frutto di una lavorazione artigianale di alto livello. Le pietre incastonate risultano montate con una precisione tale da rendere quasi invisibile la struttura che le sostiene, un dettaglio che ne accresce ulteriormente il valore e il fascino.

Il pezzo non ha una provenienza documentata, ma questo, anziché penalizzarlo, ne aumenta il mistero e l’attrattiva. È possibile che si trattasse di un gioiello di famiglia, nascosto all’interno della scatola e poi dimenticato nel tempo, fino a finire tra gli oggetti venduti senza che nessuno si accorgesse della sua presenza.

La pensionata ha raccontato di aver trascorso la prima notte senza riuscire a dormire, continuando a pensare a quella scoperta e chiedendosi cosa fare. Il dubbio è se conservare il bracciale o metterlo all’asta. Al momento non ha ancora preso una decisione definitiva e sta valutando, insieme ai figli, di consultare altri esperti per scegliere la soluzione migliore. Nel frattempo, il gioiello viene custodito con grande attenzione.

La storia della pensionata danese non è un caso isolato. I mercatini delle pulci nascondono spesso tesori inaspettati. Un esempio celebre risale al 2007, quando una famiglia americana acquistò una semplice ciotola di porcellana per pochi dollari in un mercatino. Dopo anni, decidendo di farla analizzare, scoprì che si trattava di un raro pezzo cinese della dinastia Song, risalente al XII secolo. La ciotola venne poi battuta all’asta per oltre 2 milioni di dollari.

Il meccanismo, in fondo, è sempre lo stesso: chi svuota una casa non sempre conosce il reale valore degli oggetti che vende, spesso per mancanza di tempo o di competenze. Per questo motivo, nei mercatini è ancora possibile imbattersi in occasioni straordinarie, soprattutto per chi ha esperienza nel mondo del collezionismo e sa riconoscere ciò che, a un primo sguardo, può passare inosservato.