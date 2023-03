Le vacanze di Pasqua 2023 a scuola permettono a insegnanti e studenti di prendere una pausa dalle lezioni dopo mesi di intenso lavoro.

Le ultime vacanze infatti, eccezione fatta per le regioni che hanno inserito nel calendario scolastico 2022/2023 anche la pausa per Carnevale, sono state per molti studenti e studentesse di Italia quelle di Natale. Ma quando chiudono le scuole in Italia per le vacanze di Pasqua?

Nel 2023 Pasqua cade domenica 9 aprile e Pasquetta, anche questa segnata in rosso sul calendario rientrando di diritto nelle festività religiose, cade lunedì 10 aprile. Nella scuola, tuttavia, a differenza di quanto accade per la maggior parte dei lavoratori in Italia, le vacanze di Pasqua coprono un periodo molto più lungo e quasi tutta la settimana Santa. Vediamo allora quali sono le date regione per regione delle vacanze di Pasqua 2023.

Vacanze di Pasqua 2023 scuola: le date regione per regione

Le vacanze di Pasqua 2023 a scuola sono uguali per tutti gli studenti e le studentesse di Italia e non vi è una differenza tra i diversi istituti al contrario di quanto accade, per esempio, per il Carnevale. A Pasqua l’ultimo giorno di lezione in tutte le scuole di Italia sarà mercoledì 5 aprile con la ripresa delle attività mercoledì 12 aprile. In quasi tutte le scuole, in verità, perché alcune Regioni potrebbero aver deliberato diversamente.

Le date regione per regione delle vacanze di Pasqua 2023, infatti, sebbene siano quasi le medesime ovunque prevedano due eccezioni come vedremo nel dettaglio di seguito.

Abruzzo: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Basilicata: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Calabria: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Campania: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Emilia-Romagna: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Friuli-Venezia Giulia: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Lazio: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Liguria: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Lombardia: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Marche: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Molise: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Provincia autonoma di Bolzano: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Provincia autonoma di Trento: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Piemonte: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Puglia: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Sardegna: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Sicilia: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Toscana: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Umbria: da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023

Valle d’Aosta: da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023

Veneto: da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023.

Come è ben visibile dall’elenco in tutte le regioni le scuole saranno chiuse per le vacanze di Pasqua dal 6 all’11 aprile 2023 con il rientro in aula mercoledì 12, eccezion fatta per Veneto e Valle d’Aosta dove studenti, studentesse e insegnanti rientreranno martedì 11 aprile il giorno immediatamente successivo alla festività della Pasquetta.

Vacanze di Pasqua 2023 scuola e non solo: le altre festività

Quelle di Pasqua non sono, però, le ultime vacanze a scuola prima degli scrutini finali e la pausa estiva. Sono previste infatti altre festività che comprendono quelle civili riconosciute dallo Stato e i relativi ponti.

Subito dopo Pasqua, infatti, un nuovo stop vi sarà martedì 25 aprile per la Festa della Liberazione e molte scuole potrebbero fermarsi anche lunedì 24 aprile garantendosi un ponte anche lungo specie per quelle, per esempio, che prevedono lezioni dal lunedì al venerdì.

Il ponte dovrebbe essere previsto nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Le festività successive dell’anno scolastico 2022/2023 saranno:

lunedì 1° maggio , Festa dei Lavoratori;

, Festa dei Lavoratori; venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica (alcune scuole potrebbero prevedere lo stop alle lezioni anche sabato 3 giugno 2023).

In questo secondo caso il ponte sarebbe previsto nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.