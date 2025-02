Vacanze di Carnevale 2025, scuole chiuse in Italia: le date regione per regione

Marzo, ormai alle porte, porta con sé le vacanze di Carnevale 2025 con le scuole chiuse in Italia anche se con evidenti differenze a livello regionale.

Non tutte le scuole, infatti, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, si fermeranno per la festa più colorata e divertente dell’anno e anche gli istituti che sospenderanno le lezioni lo faranno con evidenti differenze di date. Ma quando chiudono le scuole per le vacanze di Carnevale 2025? Moltissimi studenti e famiglie se lo chiedono proprio per capire se potranno godere di qualche giorno di relax fuori porta tra le mete più belle del Paese e dell’Europa, specie se si considera che Pasqua quest’anno cade molto tardi, il prossimo 20 aprile.

Vediamo allora quali sono le date regione per regione delle vacanze di Carnevale 2025.

Come anticipato, non tutte le scuole italiane chiuderanno per le vacanze di Carnevale 2025. Vi sono delle evidenti differenze regionali dovute ai calendari scolastici deliberati da ciascuna Regione a inizio anno cui si aggiunge, tuttavia, l’autonomia delle singole scuole nel poter decidere come distribuire i giorni di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno. Carnevale 2025, il martedì grasso, quest’anno cade il 4 marzo dal momento che Pasqua cadrà molto tardi dopo la metà di aprile. Nel dettaglio le Regioni che hanno previsto le vacanze di Carnevale sono: Basilicata con le scuole chiuse nei giorni 3 e 4 marzo 2025;

Campania con le scuole chiuse il 3 e il 4 marzo 2025;

in Friuli Venezia Giulia le scuole saranno chiuse dal 3 al 5 marzo 2025;

Lombardia con le scuole chiuse il 3 e il 4 marzo 2025;

Molise con le scuole chiuse dal 3 al 5 marzo 2025;

Piemonte con le scuole chiuse nei giorni 3 e 4 marzo 2025;

Sardegna con le scuole chiuse il 3 e 4 marzo 2025.

in Veneto le scuole saranno chiuse dal 3 al 5 marzo 2025;

la Provincia autonoma di Bolzano ha previsto la chiusura delle scuole dall’1 al 9 marzo 2025;

la Provincia autonoma di Trento che ha previsto la chiusura delle scuole dal 3 al 5 marzo 2025. Per gli studenti delle altre regioni italiane, invece, le prossime vacanze saranno quelle di Pasqua 2025, eccezion fatta per i singoli comuni che dispongono, stando al singolo calendario scolastico, la chiusura per le festività del Santo Patrono. leggi anche Dove andare a Carnevale? 10 mete migliori in Italia e in Europa