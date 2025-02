Vacanze 2025, le 5 mete italiane più belle (ed economiche)

Febbraio è il mese ideale per iniziare a pensare alle vacanze estive. In questo periodo dell’anno i prezzi dei viaggi sono ancora molto bassi ed è facile trovare occasioni e promozioni. A maggior ragione in Italia dove ogni Regione offre a chi si mette in viaggio luoghi magici e perle tutte da scoprire. Le 5 di cui parleremo tra poche righe sono tra le più belle ed economiche in assoluto.

Dove andare in vacanza in Italia in estate spendendo poco Nonostante il caro vita e i prezzi alle stelle, esistono nel nostro Paese alcune mete turistiche dai costi decisamente abbordabili. Ecco la nostra top 5 per chi vuole spendere una cifra giusta senza rinunciare a relax e comodità. leggi anche Questa spiaggia italiana è più bella dei Caraibi. Ed è due passi da Roma

5 – Cilento Il Cilento è una delle zone più selvagge e incontaminate del Paese e offre spiagge incredibili come quella di Palinuro, famosa per la vicinanza a splendide grotte marine. In più ci sono suggestivi borghi come Castellabate e numerosi siti di interesse storico – archeologico. La spesa media per visitarlo è intorno ai 40-50 euro al giorno a persona.

4 – Pineto, Abruzzo Cittadina balneare abruzzese, Pineto è una piccola perla in cui convivono natura, pace e acque cristalline. Non per niente il mare di Pineto detiene la Bandiera Blu addirittura dal 2006. Attualmente i prezzi medi per il pernottamento sono tra i 45 e i 55 euro.

3 – Rodi Garganico, Puglia Negli ultimi anni la Puglia è diventata la meta di vacanza preferita di vip e stelle del cinema. Ma esistono ancora metodi per visitarla senza spendere un patrimonio. Ad esempio scegliendo Rodi Garganico, il borgo perfetto per godersi il mare e per organizzare un’escursione alle Isole Tremiti, distanti appena 40 km.

2 – Maracalagonis Sembra impossibile ma anche nella lussuosissima e gettonatissima Sardegna resistono luoghi meravigliosi che non costano un occhio della testa. Soprattutto se ci spostiamo verso il Sud dell’isola. Uno di questi luoghi è Maracalagonis in provincia di Cagliari. Maracalagonis offre chilometri di spiagge libere poco conosciute affacciate su specchi d’acqua cristallina e sui tipici paesaggi naturali sardi. Decisamente concorrenziali i prezzi per il pernottamento, 40-50 euro a notte, e per il cibo. A patto di scegliere la splendida cucina tipica sarda.