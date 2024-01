Vacanze di Carnevale 2024, scuole chiuse in Italia: le date regione per regione

Scuole chiuse in Italia con le vacanze di Carnevale 2024 anche se non tutti gli studenti potranno godere dello stop alle lezioni a pochi giorni dall’inizio del secondo quadrimestre. Carnevale nel 2024 cade entro la prima metà del mese di febbraio, in anticipo rispetto allo scorso anno e infatti Pasqua quest’anno si festeggerà domenica 31 marzo.

Ma quali sono le date del calendario per le vacanze di Carnevale 2024? Sulla base di quanto deliberato dalle Regioni con il calendario scolastico 2023/2024, tenendo conto anche dell’autonomia scolastica, le scuole saranno chiuse per due o più giorni. Altre potrebbero non chiudere affatto.

Vediamo allora quali sono le date delle vacanze di Carnevale a scuola regione per regione.

Vacanze di Carnevale 2024, scuole chiuse in Italia: ecco in quali regioni

Non tutte le scuole saranno chiuse per le vacanze di Carnevale 2024 e questo dipende dal calendario scolastico approvato dalle singole Regioni prima dell’inizio delle lezioni. Le date, anche nelle regioni in cui è prevista la sospensione delle attività didattiche per Carnevale, possono tuttavia variare tra i singoli istituti dal momento che alle scuole viene lasciata l’autonomia di poter concedere più giorni sempre nel rispetto del limite massimo consentito perché l’anno scolastico sia valido.

Carnevale inizierà domenica 28 gennaio e si concluderà il 13 febbraio, martedì grasso. Con il mercoledì delle ceneri, che cade il 14 febbraio proprio nel giorno di san Valentino, si apre il periodo della Quaresima che terminerà con la Pasqua.

Le scuole saranno chiuse per le vacanze di Carnevale nelle seguenti regioni:

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Friuli Venezia Giulia;

Lombardia;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Valle d’Aosta;

Veneto;

Provincia autonoma di Trento;

Provincia autonoma di Bolzano.

La sospensione delle attività didattiche nel mese di febbraio non riguarderà:

Abruzzo;

Emilia Romagna;

Lazio;

Liguria;

Marche;

Sardegna;

Sicilia;

Toscana;

Umbria.

Vacanze di Carnevale 2024, scuole chiuse: le date regione per regione

Carnevale quest’anno si festeggia martedì 13 febbraio, ma molte scuole, nelle regioni che abbiamo elencato, chiuderanno anche per più giorni. Riportiamo di seguito le date delle vacanze di Carnevale 2024 regione per regione:

in Basilicata vacanze di Carnevale il 12 e il 13 febbraio ;

; in Campania vacanze di Carnevale il 12 e il 13 febbraio ;

; in Calabria vacanze di Carnevale il 12 e il 13 febbraio ;

; in Puglia vacanze di Carnevale il 12 e il 13 febbraio.

Chiuderanno per più giorni, invece, le scuole in:

Friuli Venezia Giulia dal 12 al 14 febbraio ;

; Molise dal 12 al 14 febbraio ;

; Valle d’Aosta dal 12 al 14 febbraio ;

; Veneto dal 12 al 14 febbraio.

In queste regioni, quindi, le lezioni saranno sospese anche nel giorno del mercoledì delle Ceneri, mentre in Piemonte le vacanze di Carnevale nel 2024 andranno dal 10 al 13 febbraio considerando, tuttavia, che l’11 è domenica.

Vacanze di Carnevale ancora più lunghe, invece, nelle Province autonome di Bolzano e Trento. Le date sono:

dall’8 al 13 febbraio per la Provincia di Trento;

per la Provincia di Trento; dal 12 al 16 febbraio per la Provincia di Bolzano.

Differite le vacanze di Carnevale in Lombardia dove le scuole chiuderanno il 16 e il 17 febbraio 2024 per il rito ambrosiano.