Gli USA lanciano l’allarme. Aerei in pericolo, colpa dei satelliti di Elon Musk

Le compagnie aeree statunitensi devono rivedere i propri protocolli di sicurezza per essere pronte a ogni evenienza, compresi gli incidenti causati dai detriti spaziali. Colpa dei satelliti di Musk e forse dell’incidente che, all’incirca un anno fa, ha visto l’esplosione del razzo Starship mettere a repentaglio la sicurezza di centinaia di passeggeri aerei. Il bollettino della Federal aviation authority degli Stati Uniti - Safety alert for operators (Safo) - parla chiaro, pur non menzionando affatto Musk e la sua rete satellitare immensa (e maggioritaria). La premessa che anticipa le nuove indicazioni è infatti la seguente:

Con l’aumento delle attività di lancio nello spazio da parte di enti commerciali e governativi, è fondamentale che gli utenti dello spazio aereo tengano conto dei possibili disagi dovuti alle operazioni di lancio. Il Controllo del traffico aereo (Atc) della Federal aviation administration (Faa) implementa restrizioni dello spazio aereo e misure di mitigazione dei rischi per proteggere gli aeromobili dai potenziali pericoli derivanti da anomalie di lancio.

Aerei in pericolo per i satelliti di Musk

Insomma, le compagnie aeree devono essere preparate anche a eventuali incidenti nel lancio dei razzi, così da poter gestire la sicurezza di operatori, passeggeri e cittadini in generale nell’eventualità in cui cadano dei detriti. L’allarme degli Usa deve quindi essere letto in un’ottica duplice. Da una parte, è corretto e doveroso che gli operatori aerei siano informati e aggiornati di pari passo con l’evoluzione del traffico aereo e spaziale, con i relativi pericoli. Allo stesso tempo, tuttavia, viene da chiedersi quale sia il senso della misura quando c’è un’effettiva disparità di mezzi e risorse.

Gli incidenti di qualsiasi natura, per quanto spiacevoli possano risultare, sono un rischio da prendere sempre in considerazione e finché sono stati rispettati i protocolli e le normative. Questo è pacifico, come pure il contributo di SpaceX nel settore, ma è altrettanto evidente che l’azienda e lo stesso Musk hanno strumenti (e intenti) che non li pongono in una condizione di parità rispetto al resto del mondo, incluse le compagnie aeree.

SpaceX può lanciare razzi su razzi, ma i vettori aerei non hanno nel frattempo i mezzi adeguati per prepararsi e operare in questo contesto così nuovo. In qualche modo, comunque, bisogna fare. E a tal proposito la Federal aviation authority si è preparata al meglio, con un protocollo di sicurezza che passa anche dall’aggiornamento tempestivo degli operatori aerei. In particolare:

In caso di incidente che generi detriti, l’Atc [controllore del traffico aereo, n.d.r.] trasmetterà un avviso a tutte le aeromobili interessate informandole dell’incidente e, se noto, della posizione approssimativa dell’area effettiva di caduta dei detriti. Eventi passati hanno dimostrato che, quando si verifica un incidente, i detriti sono caduti all’interno o vicino alla Dra*, e i piloti devono esercitare la massima cautela vicino a queste aree.

*Debris response areas, istituite dopo un incidente spaziale per prevedere potenziali cadute di detriti.

Piloti e operatori sono comunque invitati alla massima prudenza, perché in caso di anomalie i detriti potrebbero cadere fuori dalle Dra. Oltre a consultare puntualmente i bollettini del traffico aereo e i piani relativi a lanci e rientri spaziali, è necessario essere preparati a ogni evenienza, considerando tutte le soluzioni del caso. Si tratta, a seconda dei casi, di ritardare o cancellare del tutto il volo, eseguire delle deviazioni e identificare possibili aeroporti alternativi.

A tal fine, considerate le possibili attese aggiuntive, è ancora più importante il carburante di riserva in quantità adeguate. Queste misure rendono ancora più evidente quanto tutto sia cambiato, con centinaia di lanci l’anno che impongono ai vettori aerei e ai piloti un’attenzione nuova per le minacce completamente diverse cui sono esposti. La sicurezza complessiva deve quindi essere protetta con tutte le misure necessarie a seconda del caso, con apertura a soluzioni variabili, finché con il tempo si consolideranno le prassi opportune.