Usa contro Russia: accuse di crimini contro l’umanità. Come può cambiare la guerra?

Escalation della tensione e nuovi rischi per una guerra sempre più globale, ben oltre i confini dell’Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno affermato che la Russia sta commettendo crimini contro l’umanità nel conflitto, attraverso le parole pronunciate sabato dal vicepresidente Kamala Harris in quello che è apparso come l’ultimo tentativo dell’Occidente di ritenere Mosca responsabile delle sue atrocità in tempo di guerra.

La dichiarazione è tra le più energiche mai pronunciate da una potenza occidentale, mentre gli alleati sono alle prese su quali metodi impiegare per punire i russi responsabili delle violazioni. E intensifica il lato giuridico del sostegno americano all’Ucraina, secondo il quale la Russia è colpevole di questi crimini e il presidente russo ne è il responsabile ultimo.

Harris non ha citato Putin per nome, ma la chiara implicazione è che l’invasione che ha lanciato quasi un anno fa è il motivo per cui i civili ucraini sono ora vittime di queste violazioni del diritto internazionale.

Il clima è tesissimo. Cosa significa questa accusa di crimini contro l’umanità degli Usa contro la Russia? Come può evolvere la guerra?

Russia commette crimini contro l’umanità: l’accusa Usa, cosa significa?

Si fa più teso il clima di guerra.

Gli Stati Uniti hanno formalmente concluso che la Russia ha commesso crimini contro l’umanità in Ucraina, giurando che coloro che hanno perpetrato crimini e i loro superiori “saranno tenuti a rispondere”.

Parlando alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Kamala Harris ha affermato che Washington ha “esaminato le prove, conosciamo gli standard legali e non ci sono dubbi: questi sono crimini contro l’umanità.”

Sempre parlando a Monaco, il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che per far vincere la pace bisognerebbe avviare la “ricostruzione dell’ordine internazionale”, il che implicherebbe chiedere alla Russia di rendere conto delle sue azioni.

“Dobbiamo vedere giustizia attraverso la [Corte penale internazionale] per i loro disgustosi crimini di guerra commessi, sia a Bucha, Irpin, Mariupol o oltre. I trattati e gli accordi dell’era post Guerra Fredda hanno fallito in Ucraina”, ha detto Sunak.

Nello specifico, Harris ha spiegato che la “Russia è responsabile di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile ucraina, citando prove di uccisioni in stile esecuzione, stupri, torture e deportazioni forzate, a volte perpetrate contro bambini. Di conseguenza, la Russia non ha commesso solo crimini di guerra, come ha concluso formalmente l’amministrazione a marzo, ma anche atti illegali contro i non combattenti.”

Cosa si intende per crimini contro l’umanità? Sebbene essi non siano ufficialmente codificati in un trattato internazionale, rientrano però nella sfera di giudizio della Corte penale internazionale e di altri organismi globali. La determinazione dell’amministrazione Biden significa che gli Stati Uniti ritengono che le azioni russe abbiano soddisfatto uno standard più ampio rispetto ai crimini di guerra, ma non una violazione così specifica come il genocidio.

“A differenza del genocidio, i crimini contro l’umanità non hanno bisogno di prendere di mira un gruppo specifico”, secondo le Nazioni Unite. “Invece, la vittima dell’attacco può essere qualsiasi della popolazione civile, indipendentemente dalla sua affiliazione o identità. Un’altra distinzione importante è che nel caso di crimini contro l’umanità, non è necessario dimostrare che vi sia un intento specifico complessivo.”

Da sottolineare che lo scorso novembre, l’organizzazione per i diritti umani Amnesty International ha affermato che la Russia stava “probabilmente” commettendo crimini contro l’umanità, citando casi di trasferimento forzato e deportazione di persone dall’Ucraina.

Guerra in Ucraina e crimini contro umanità: cosa succede ora?

Il clima di guerra si aggrava con i fatti delle ultime ore.

Occorre sottolineare che gli Stati Uniti sono stati tradizionalmente riluttanti ad aderire a tribunali internazionali come la Corte penale internazionale dell’Aia, che ha avviato un’indagine sui crimini di guerra russi in Ucraina nel marzo dello scorso anno, poco dopo l’inizio della guerra.

Washington non pare certo intenzionata ad aderire ora, visto che nel caso potrebbero aprirsi procedimenti giudiziari internazionali per le sue azioni passate in guerre come l’Afghanistan e l’Iraq.

L’Ucraina e un certo numero di Paesi europei, incluso il Regno Unito, stanno invece esplorando la possibilità di istituire uno speciale tribunale di guerra per tenere conto dei fatti in Russia. Il mese prossimo Londra ospiterà una conferenza internazionale sull’argomento.

Questo presumibilmente accentuerà la tensione e allontanerà ogni possibile spiraglio di dialogo o piano di pace. O, almeno, di seppure flebile avvicinamento tra la Russia e l’Ucraina. Sullo sfondo resta l’opzione Cina: avrà qualche chance con Putin?

Il fattore Moldavia e il rischio di una guerra allargata

Intanto, il segretario di stato americano Antony Blinken ha espresso “profonda preoccupazione” per il fatto che Mosca stesse lavorando per destabilizzare la Moldavia e rovesciare il governo della nazione dell’Europa orientale.

Blinken ha aggiunto che gli Stati Uniti continueranno a “stare fermamente con la Moldavia a sostegno della sua sicurezza, della sua indipendenza, della sua integrità territoriale”.

Funzionari moldavi e ucraini hanno affermato nelle ultime settimane che la nazione dell’Europa orientale, che confina con l’Ucraina, era stata presa di mira da un complotto russo. I commenti di Blinken lo rendono il più importante funzionario occidentale a formulare pubblicamente la stessa accusa.

Il presidente moldavo Sandu ha affermato che la Russia sta conducendo una “guerra ibrida” contro il suo Paese utilizzando fattori come la pressione economica e la propaganda. Sandu ha riconosciuto che non c’era consenso sociale in Moldavia sull’opportunità di richiedere l’adesione alla Nato, cosa che ha attribuito alla propaganda russa. Ha chiesto aiuto per la sorveglianza aerea e la difesa, ma ha anche detto di non vedere alcuna minaccia imminente di invasione.

La Moldavia, una nazione con meno di 3 milioni di abitanti, sta vacillando per gli effetti del conflitto nella vicina Ucraina con un afflusso di rifugiati, l’interruzione delle forniture di gas ed elettricità e un crollo del commercio estero. Il Paese può esplodere in un conflitto allargato?

Infine, Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha detto alla conferenza che “Putin sta pianificando più guerre, nuove offensive, mobilitando centinaia di migliaia di truppe, mettendo sempre più l’economia russa su un piede di guerra e raggiungendo altri autoritari regimi, come Iran e Corea del Nord, per avere più armi.”

La realtà fotografa una situazione davvero pericolosa per la sicurezza europea e del mondo.